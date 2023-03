Ladeira

G.R.E.S. Unidos Do Ladeira

Enredo: De Uma Rainha Lusitana Aos Del?rios No Pa?s Tropical Dona Maria, A Primeira Louca Do BrasilPresidente: Lu?s Eduardo Toledo LealCarnavalesco: Rafael Felipe Cond?Compositores: Bruno Nogueira e Diogo MilhoInt?rpretes: Danilo, ?tila e FabianoSingrando os mares da loucuraNesse carnaval venho mostrarA hist?ria dessa personagemQue a vida um dia fez coroarDona maria,Piedade n?o faltou em seu reinarCom as trag?diasViu a vida mudarNapole?o,O anjo mal a lhe assustar!!!(Bis)Temendo a invas?o a portugal,Enfrenta seus maiores medosChegando ao eldorado tropicalCome?a a desvendar segredos!!!No carnaval,Loucura vira fantasiaSomos loucos nesta avenidaQuerendo um mundo mais igualQuem deraSe a vida fosse sempre assim,No revoar de borboletas coloridasMarcar o toque do meu tamborimNessa viagem bela,Eu vou,Algumas v?o me acharLoucoUm banho de hist?riaNesta foliaLadeira conta os del?rios de MariaLouca...(Bis)