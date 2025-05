Enredo: "Da Fam?lia Imperial ? Era Mau?; Toma L? D? C?"

Compositores: Mark?o, Melodia, Flavinho da Juventude, Jo?o Leonel, Henrique Gon?alves e Paulo G?o

Int?rprete: Mark?o Melodia

Senhor

Iluminai nossos caminhos

Nesta jornada triunfante

Vamos reviver o rio antigo

Dos pal?cios imperiais

Onde nasceu

A menina brilhante

Dona de um talento divinal

Ecoou, em suas lindas melodias

O nobre tom da liberdade

No clamor da aboli??o

Chegando no teatro de revista

A sua estrela assim brilhou

Abram-alas para a emo??o

No compasso da recorda??o

(bis)

Vou mergulhar em teus versos

Deixe a saudade invadir

Meu cora??o apaixonado

Folheando a p?gina da hist?ria

Artista de tantos sal?es,

Blocos e cord?es

No "corta jaca" eu quero me acabar

Amor, reluziu nessa festa

Uma linda aquarela

Pra te contemplar

Em cores vibrantes o mais belo sonho

No desfile principal

De bra?os dados com voc? chiquinha

Em noite de carnaval

Eu sou lira n?o vou negar

Sou ?guia de ouro e vou cantar

Reflete em n?s numa s? voz

O brilho deste seu olhar

(bis)