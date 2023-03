Terça-feira, 17 de novembro de 2009, atualizada às 19h58

Instituições de Juiz de Fora e região são beneficiadas pelo programa Energia do Bem

Aline Furtado

Repórter

Dez instituições que cuidam de idosos e 29 creches e Associações de Pais e Amigos de Excepcionais (APAEs) de Juiz de Fora e da região serão contempladas com o programa Energia do Bem. O projeto, lançado na tarde desta terça-feira, 17 de novembro, prevê a instalação e a substituição de equipamentos (aquecedores solares, geladeiras, chuveiros e lâmpadas) por outros mais eficientes e com menos custo de energia.

O programa, que vem sendo desenvolvido em todo o Estado, prevê a redução de consumo de energia equivalente ao consumo anual de uma cidade de quatro mil habitantes, o que equivale à diminuição de 8.810 toneladas de gás carbônico emitido em um ano. De acordo com o supervisor regional do projeto, José Antônio do Nascimento, a ação proporcionará uma redução de até 50% em gastos com energia elétrica das entidades sociais beneficiadas. "Além da economia no consumo de energia, conseguiremos oferecer mais conforto às pessoas assistidas pelas instituições."

Segundo o coordenador estadual da ação, Higino Zacarias de Souza, o investimento em Juiz de Fora e na região é de aproximadamente R$ 750 mil. "Mas este valor refere-se apenas à primeira etapa do projeto. Já temos mais 47 creches e APAEs e 16 instituições que cuidam de idosos cadastrados, as quais serão beneficiadas em um segundo momento."

Após o lançamento do programa, as entidades sociais receberão visitas de técnicos responsáveis pela avaliação das necessidades do local. "Acredito que o atendimento às entidades já cadastradas deva ocorrer em três meses", afirma Higino. Entre as cidades da região que foram contempladas estão: Mar de Espanha, Bias Fortes, Bicas, São João Nepomuceno, Santa Bárbara do Monte Verde, entre outras.

Para a secretária de Assistência Social, Silvana Barbosa, os investimentos serão fundamentais para a redução de gastos, os quais poderão ser investidos em outras ações. A coordenadora administrativa da Creche Arco-Íris, Vanessa de Oliveira, afirma que as doações serão muito bem-vindas. "Atendemos a 53 crianças entre 2 e 4 anos. Com isso, são muitos banhos por dia. Com os novos equipamentos, teremos um ganho muito grande."

O projeto é fruto de uma parceria entre o governo Estadual, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e o Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas). O Energia do Bem é destinado a instituições que trabalham com crianças e idosos.

Como participar

Para receber os equipamentos do Energia do Bem, a entidade de assistência social deve estar instalada em municípios da área da concessão da Cemig e estar com documentação atualizada junto ao Servas. Além disso, deve preencher o Termo de Adesão ao programa, disponibilizado no site do Servas. Serão beneficiadas instituições de longa permanência de idosos, creches, APAEs, abrigos, albergues, casas de passagem, centros de recuperação para dependentes químicos e casas-lares.

