JF pode ter mais de dois mil t?tulos cancelados Prazo para regulariza??o dos eleitores faltosos vai at? abril

24/02/2007

Cerca de 2.600 juizforanos que n?o votaram nem justificaram aus?ncia nas tr?s ?ltimas elei?es consecutivas podem ter seus t?tulos eleitorais cancelados, caso n?o regularizem a situa??o at? dia 26 de abril.

O prazo inicial ? nesta segunda-feira, dia 26 de fevereiro.

O cancelamento diz respeito ao n?o comparecimento ao referendo do desarmamento, realizado em outubro de 2005, e aos dois turnos das elei?es gerais de 2006 - cada turno ? considerado uma elei??o.

Juiz de Fora ? a sexta cidade, entre os sete maiores col?gios eleitorais do Estado, que tiveram mais faltosos nas tr?s ?ltimas elei?es, perdendo para Belo Horizonte, Betim e Contagem (veja o quadro abaixo):

CIDADE T?TULOS PASS?VEIS DE CANCELAMENTO Belo Horizonte 30.428 Uberl?ndia 4.708 Betim 3.839 Contagem 3.833 Uberaba 3.530 Juiz de Fora 2.638 Montes Claros 2.275

Para ficarem em dia com a Justi?a Eleitoral, os eleitores devem comparecer ao Cart?rio localizado ? Galeria Ali Halfeld, 16 - 2? andar, apresentando um documento que comprove sua identidade (obrigat?rio), o t?tulo eleitoral e, se for o caso, o(s) comprovante(s) de vota??o, de justificativa(s) ou de recolhimento de multa. Sem a apresenta??o de um desses comprovantes, o eleitor ir? pagar uma multa, a ser fixada pelo juiz eleitoral, referente a cada um dos turnos que deixou de comparecer.

O n?o-comparecimento do eleitor que estiver nesta situa??o implicar? o cancelamento autom?tico de seu t?tulo. Caso o eleitor esteja no exterior e tenha o seu nome na rela??o dos faltosos, basta encaminhar, via Correios, um requerimento ao juiz eleitoral, acompanhado de c?pia de documentos que comprovem a sua perman?ncia em outro pa?s.

Em Minas, podem ser cancelados 217.053 t?tulos de eleitores. Em 2005, foram cancelados em Juiz de Fora 2.174 t?tulos, num total de 346.596 eleitores.

Aten??o: A Justi?a Eleitoral esclarece que os inadimplentes n?o ser?o convocados de forma individual, por telefone, carta ou e-mail. A divulga??o da lista dos faltosos ser? feita pelos cart?rios eleitorais, a partir de segunda-feira (26). J? a regularidade do t?tulo pode ser verificada pelo site do TSE na internet. A lista com os dados dos eleitores em d?bito com a Justi?a Eleitoral (com nome, n?mero de inscri??o, data de nascimento e a quantas elei?es n?o compareceu) ? repassada pelo TSE a todos os cart?rios eleitores do Pa?s, que a disponibilizam ao cidad?o para consulta. A partir deste per?odo (26/2 a 26/4), o eleitor ter? um prazo de 60 dias para regularizar sua situa??o, sob pena de ter o seu documento eleitoral cancelado.

O PAE - P?lo de Atendimento ao Eleitor fica ? Avenida Independ?ncia, 992. O telefone de contato ?: (32) 3216-0237