Quase todo mundo gosta de calor, embora às vezes ele costuma exagerar, tanto que julho deste ano foi o mês mais quente do planeta desde que os registros foram mantidos. No inverno que acabou há pouco não quis dar trégua e as temperaturas chegaram, em setembro, a 42 graus em algumas cidades do país. A ideia de instalar um ar condicionado em casa já não parece uma opção, é uma escolha para melhorar a qualidade de vida. E ainda por cima fazê-lo fora do verão tem muitas vantagens, já que ainda as vendas não se dispararam, há ofertas boas no mercado e maior qualidade no serviço, pois em temporada as empresas de ar condicionado ficam cheias de trabalho podendo apenas atender os pedidos.

Comprar um ar condicionado também equivale a desfrutar do máximo conforto durante o ano inteiro, mas claro que não se compra todos os dias e o modelo escolhido terá a responsabilidade de manter a temperatura do lar por anos. Refletindo, e sabendo quais são os modelos existentes, a opção de comprar um ar condicionado tipo cassete fica na pole, pois ele é feito para ser instalado dentro de um teto falso onde apenas uma parte dos cassetes ficará visível, tornando-o, além de funcional, muito atraente. Eles podem ser encontrados em diversos tamanhos e formatos, o que faz variar o número de saídas de ar. Nos ar condicionados cassete apenas fica visível uma consola, o que deixa uma instalação pouco visível, estética e charmosa.



As vantagens de um modelo cassete



O último relatório anual da Organização Meteorológica Mundial indica que os oito anos mais quentes desde que há registro foram entre 2015 e 2022, depois de um aquecimento década após década e que a longo prazo continuará com os recordes de temperatura também a serem quebrados. Notícia para ficar mais do que prevenido, e aí além de serem ótimos para o lar, os ar condicionados cassetes são ideais para escritórios, restaurantes e hotéis, mantendo uma temperatura confortável independentemente do clima exterior. Eles têm características que vale a pena conhecer, começando por uma versatilidade muito boa em usos comerciais, proteção anticorrosiva, quatro canais de difusão de ar e rearmamento automático.

O fato de se tratarem de aparelhos que ficam embutidos em teto falso têm a vantagem de climatizar de cima para baixo, garantindo uma climatização mais uniforme. E muito principalmente com funcionamento ar frio, já que fisicamente ele pesa mais e vai em direção ao solo, enquanto com o calor sobe, criando assim as condições ideais para uma climatização uniforme. Isso não significa que um ar condicionado tipo cassete não funcione bem no modo calor, pois quando for preciso que trabalhe em calor as aletas de entrega se movem para baixo empurrando o ar quente em direção ao chão, deixando assim o local perfeitamente aquecido.

A instalação dos aparelhos de ar condicionado tipo cassete é exactamente igual aos outros, uma máquina entra no recinto e a outra sai. A única coisa que muda é a forma como é instalada, pois está embutida no falso teto. Silencioso, de qualidade imbatível, sua tecnologia conta com os mais recentes avanços em ar condicionado nos quais vale a pena investir pela qualidade ótima que oferecem. Uma compra da qual, nem com frio nem com calor, nunca irá se arrepender do investimento.