A Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu neste domingo (08), 18 pássaros da fauna silvestre dentro de uma casa no bairro Linhares, Região Leste de Juiz de Fora. De acordo com os militares, o dono dos animais tinha autorização do Ibama para a criação dos animais, porém, o mesmo praticava maus tratos contra as aves. Ainda de acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, um dos animais estava morto e os demais estavam em gaiolas sujas, com falta d'água e comida.

O suspeito foi detido e terá que pagar uma multa no valor de R$ 208 mil reais. Os animais serão levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), para atendimento veterinário e poderão ser devolvidos para a natureza. Além dos pássaros, um alçapão também foi apreendido.

