Um total de quatro assaltos ocorreu entre a sexta-feira (27) e o domingo (29) em diferentes bairros e regiões de Juiz de Fora. Na noite do domingo (29), dois jovens de 19 e 20 anos, respectivamente, foram assaltados no KM-5 da BR-040, em São Pedro.

Ambos estavam na Represa São Pedro, quando foram abordados por cinco suspeitos, sendo que três deles estavam armados e ameaçavam as duas mulheres que estavam com o trio. Os autores anunciaram a ação, pegaram os celulares das vítimas e fugiram na sequência. A Polícia Militar foi acionada e localizou dois suspeitos nas residências deles, no Bairro São Pedro. Eles foram presos, mas os aparelhos não foram encontrados. Na casa do autor de 25 anos havia sete pés de maconha e as roupas utilizadas na ação criminosa. A dupla foi presa e o material ilícito apreendido.

Uma mulher de 42 anos foi vítima de roubo entre as Ruas Geraldo Vieira e Pantaleone Arcuri no Bairro Teixeiras, Zona Sul da cidade. A abordagem ocorreu por volta das 6h33 do sábado (28), quando a vítima transitava pelo local e foi abordada por um homem de 30 anos e por outro de 28 anos. Um deles estava armado com faca e anunciou a ação. A mulher jogou a bolsa no chão e eles recolheram o objeto e fugiram na sequência. A Polícia Militar ao ser comunicada do ocorrido, realizou buscas e encontrou os autores, que estavam no Bairro Ipiranga, próximo de onde moram. O veículo utilizado pelos suspeitos na fuga foi apreendido. A bolsa não foi recuperada. Os autores foram reconhecidos pela vítima e foram presos.

Na manhã de sábado, por volta das 10h48, um homem de 23 anos trafegava pela estrada de Humaitá no Bairro homônimo,na Zona Norte, quando foi abordado por dois suspeitos que estavam em outra moto, um deles portava uma réplica de arma e anunciou o roubo. Percebendo que não se tratava de uma arma de verdade, a vítima entrou em luta corporal com os autores. No entanto, a dupla conseguiu levar a carteira da vítima com R$300. A dupla fugiu em direção ao Bairro Igrejinha, também na Zona Norte.

O último caso ocorreu entre as ruas Professor Francisco Faria e Professor José Spinelli, ambas no Bairro Bairu. Uma mulher de 55 anos foi abordada por um adolescente de 16 anos por volta das 11h da sexta-feira (27), enquanto transitava pelo local. Um garoto estava em uma motocicleta e simulava estar armado. Ele pegou o celular da vítima e fugiu. A Polícia Militar realizou rastreamento e conseguiu localizar o menor infrator, que foi apreendido próximo à casa dele, no Bairro Linhares. O celular roubado foi recuperado e a moto apreendida.