Dois indivíduos foram presos na tarde desta segunda-feira (30), na Avenida Brasil, em frente à Ponte Carlos Otto, na altura do Bairro Poço Rico, Zona Sudeste. De acordo com a Polícia Militar (PM), a perseguição teve início quando os ocupantes da motocicleta perceberam a aproximação da equipe da PM, na Rua Santa Rita, no Centro, quando eles fugiram. Eles realizaram manobras perigosas pelas vias dos Centro, entre elas, passaram pela travessia de pedestres, na Avenida Rio Branco, próximo à Catedral Metropolitana.

A dupla foi detida por direção perigosa e os demais levantamentos entorno dos dois presos ainda se encontra em andamento, como ressaltou a PM.