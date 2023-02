Um homem, de 25 anos, foi preso após render e roubar um casal de idosos, um homem de 87 e uma mulher de 71 anos, na noite desta segunda (06) no bairro Parque Independência em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, uma das vítimas estava no portão de casa quando foi abordada por dois homens, um deles armado com arma de fogo, que anunciaram o roubo. Os suspeitos levaram a vítima para o interior da residência e reviraram o quarto do casal encontrando uma quantia, não revelada, em dinheiro. Depois da ação os dois homens fugiram. As vítimas não foram feridas.

Durante o rastreamento a PM conseguiu localizar um suspeito, o homem de 25 anos, mas não encontrou a quantia roubada.

O outro homem envolvido no crime ainda não foi localizado. A PM segue no rastreamento.

