Vestindo uma farda e fazendo o gesto da continência, o pequeno Nicolas recebeu a visita dos policiais militares do 27º Batalhão, em sua festa de aniversário de três anos, realizada no sábado (4). O pequeno começou, desde cedo, a demonstrar apreço pela profissão, sempre que via algum militar ou viatura passar por ele, reagia animado. Quando a mãe, a balconista Emily Amorim, perguntou a ele o tema que ele gostaria para comemorar o aniversário, o menino não titubeou: ‘Polícia Militar’, respondeu. Mas não queria só enfeites e a temática genérica, ele queria a presença de um policial de verdade na comemoração.

A mãe procurou pela cidade algum local que fizesse decoração com o tema Polícia Militar, mas não encontrou nenhum prestador de serviço que já tivesse algo dentro desse tema. O jeito, como ela conta, foi solicitar para uma amiga que trabalha na área, que adaptasse a decoração ao tema. “Como era um desejo dele, fui atrás. Conseguimos encontrar uma decoradora conhecida nossa, ela fez. O primeiro convite que eu fiz, ele falou que queria levar para a polícia”, relata a mãe.

Um policial foi até o estabelecimento em que ela trabalha e ela perguntou se seria possível que um policial passasse pela festa do filho para realizar esse sonho. O policial, então, orientou Emilly a fazer contato com o 27º BPM. “Fizemos o convitinho e ele foi todo feliz levar até o Batalhão. Nós fomos muito bem recebidos e eles ficaram de entrar em contato”, o menino, no entanto, já tinha certeza de que a festa contaria com a presença dos policiais. A ansiedade, como descreveu a mãe, fez com que o filho perguntasse insistentemente o quanto demoraria para o dia da festa chegar.

No dia, o telefonema do Batalhão, confirmando a presença dos policiais, acalmou o coração da mãe. “Quando a viatura chegou, ele ficou muito feliz. Assim que o policiais saíram do carro ele bateu continência. Hoje, na hora que estava buscando ele na creche, ele falou que agora é polícia, porque tem vários amigos dos policiais.”

A mãe e o filho ficaram muito gratos pela experiência. “Quando nos tornamos mães, queremos fazer de tudo para realizar o sonho dos nossos filhos. Fiquei com medo de não conseguir, mas ele não quis mudar de tema. Graças a Deus deu certo! Eu sonhava em ser policial, se ele nasceu com esse sonho, tem um pouco de mim também. Vou me sentir muito realizada se um dia ele se tornar policial, quero que ele consiga tudo o que ele quer”, compartilha Emily.

O 27 Batalhão reforçou os parabéns ao Nicolas e afirmou que foi um prazer dividir este momento com o menino, a família dele e com os amiguinhos que estavam na festa. “Este é o principal papel da PM: semear a cidadania, compartilhar o amor e colher bons frutos no futuro”.



