Neste sábado (25), acontece a 17ª edição da Via-Sacra organizada pelos grupos do Apostolado da Oração da Arquidiocese de Juiz de Fora. Segundo a organização, o início está marcado para as 13h30, na primeira estação, na subida do Morro do Cristo.

A Via-Sacra terá as reflexões conduzidas pelo diretor espiritual do movimento, Padre Pierre Maurício de Almeida Cantarino. Ao final das 15 estações, já no Morro do Imperador, será celebrada Santa Missa. Todos os membros do Apostolado, seus familiares e cristãos em geral são convidados a participar do momento, tido como uma forma de penitência dentro do tempo quaresmal.

O Apostolado da Oração é um movimento religioso composto por leigos e tem como finalidade a santificação pessoal e a evangelização das famílias com especial devoção ao Sagrado Coração de Jesus.

