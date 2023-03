O trocador de uma linha que atende o Bairro Santa Rita, Zona Leste de Juiz de Fora, foi alvo de uma tentativa de homicídio no domingo (26), por volta das 11h. O trabalhador teria chamado a atenção de um casal de passageiros, que entrou no veículo sem pagar a passagem. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, ambos pagaram a passagem, porém, o homem afirmou que procuraria o profissional no ponto final da linha.

Quando o coletivo parou, o autor voltou com outro homem armado. A vítima ao perceber que os indivíduos estavam se aproximando com a arma, saiu correndo, pulando muros. Ainda segundo o registro, o sujeito armado efetuou um disparo para o alto e a dupla fugiu em seguida. Durante a fuga, o trocador se feriu e foi encaminhado pela Polícia Militar para atendimento no Hospital de Pronto Socorro (HPS). A Ansal foi até o local para verificar as imagens internas.



Segundo o Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, major Jean, a PM realizou diligências para localizar os suspeitos de 29 anos e 19 anos, por volta das 19h. Ambos, conforme o major, são conhecidos por ocorrências anteriores. "Com ele foi encontrado 80 papelotes de cocaína, 30 pedras de crack, duas buchas de maconha, balança de precisão e mais três celulares de procedência duvidosa. O autor da ameaça foi preso, não só pelo crime de ameaça, como também pelo tráfico de drogas e disparo de arma de fogo e os dois autores entraram nessa mesma ocorrência como autores."

O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Juiz de Fora e Região realizam uma manifestação após o ocorrido, na manhã desta segunda-feira (27). Os rodoviários pedem o reforço das segurança e medidas de prevenção a violência no transporte coletivo de Juiz de Fora.

A categoria cobra uma ação efetiva das autoridades, como Prefeitura e Polícia Militar para uma forma de combate a abusos contra os trabalhadores que vem sendo recorrentes nos últimos tempos.





Arquivo - Viatura da Polícia Militar de Minas Gerais

