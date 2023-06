Usuários do Aeroporto da Zona da Mata poderão contar com maior número de assentos para o Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. A novidade começa a valer a partir desta sexta-feira (2). A rota operada desde dezembro pela Azul Conecta com aeronaves do tipo Caravan, que possuem capacidade para até 9 passageiros, passa a ser feita com os modelos ATR-72 da Azul, com 72 lugares, facilitando a mobilidade para a capital mineira.

Além da ampliação da oferta de assentos, a substituição pelo ATR, segundo a operadora, representa vantagem na redução do tempo de viagem: o percurso, até então realizado em uma hora e quinze minutos, passa a ser feito em apenas 50 minutos. Além da redução do tempo, haverá uma viagem a mais na semana, aumentando a frequência para quatro voos semanais.

A companhia prevê chegadas e partidas às segundas, quartas, sextas e domingos, com pousos na Zona da Mata às 18h05 e decolagens para Confins às 18h45. Os passageiros desta rota têm previsão de chegada em Belo Horizonte às 19h35. Segundo a superintendência do Aeroporto essa mudança atende a uma demanda antiga da região. Por meio desse passo, a Azul consolida a operação com o incremento significativo da oferta de assentos. "Nossa região celebra mais este avanço na conectividade aérea, que beneficia o turismo de negócios e facilita as viagens a lazer”, afirma Flávio Santos, Superintendente do Aeroporto da Zona da Mata.



A Azul já opera no Aeroporto Presidente Itamar Franco com os modelos ATR desde 2011. Atualmente, são dois voos diários que ligam a região ao Aeroporto Viracopos, em Campinas (SP). A estreia da aeronave na rota para Belo Horizonte será recebida com o tradicional batismo. Além dos voos para Belo Horizonte, atualmente, a unidade conta com operações regulares da GOL para Congonhas (SP), da LATAM para Guarulhos (SP) e da Azul para Viracopos (SP) e Confins (MG).

