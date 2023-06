Um homem, de 30 anos, espancou um cachorro, ameaçou matar a irmã, de 27 anos, que comemorava o aniversário do filho, agrediu a criança, um menino de 5 anos, e foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite desta quinta (01) em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante a comemoração do aniversário da criança, em uma casa na Estrada União e Indústria, a mulher, e os convidados, ouviram um barulho e ao verificarem o que era viram o suspeito espancando um cachorro com chutes e pauladas. O homem, ao ver as pessoas, pegou uma bicicleta e a jogou em uma churrasqueira com o intuito de acabar com a festa. O homem então passou a gritar com a criança, mandando-a calar a boca e a pegou pela gola da blusa, levantou e soltou no ar para cair, dizendo para todos que teriam que respeitá-lo, pois ele era integrante do Comando Vermelho e que iria buscar uma arma para matar a irmã.

De posse das informações, os militares foram até a casa do suspeito, no bairro Vila Ideal, e o mesmo confessou que possui uma arma de fogo. O revólver calibre 32, marca Smith & Wesson, foi encontrado escondido embaixo de um tanque de lavar roupa.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o revólver apreendido.

