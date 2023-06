Um motorista de 35 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez em Itaperava nesse domingo (4). Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela localidade de Monsenhor Izidro, quando abordou o veículo em que ele estava.

Diante dos sinais de embriaguez, foi realizada vistoria veicular, onde foram encontradas latas de cerveja, um facão, com uma pistola calibre.40 e um carregador com 12 munições do mesmo calibre.



O condutor recusou-se a fazer o teste do etilômetro e apresentou o certificado de registro de arma de fogo, o qual foi recolhido. Ele foi conduzido para demais providências.

