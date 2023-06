Um homem de 22 anos foi preso na manhã deste domingo entre os Bairros Olavo Costa e Vila Ideal, na Zona Sudeste de Juiz de Fora. Durante uma Operação, os policiais viram o rapaz entrando em um local suspeito de venda de drogas. Quando ele se deparou com a equipe, tentou fugir correndo, no entanto, foi alcançado e abordado. Com ele foram encontradas 55 buchas de maconha, 142 pedras de cocaína, 30 pinos de cocaína, um celular e a quantia e R$519. O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia.







Crack | Drogas | Jovem | Maconha | PM | Vila Ideal