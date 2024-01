A Polícia Civil informou, no início da tarde desta quinta-feira (11), que ainda não foi possível identificar o corpo retirado de uma cisterna no Bairro São Geraldo, em Juiz de Fora, nessa quarta (10).

Segundo a Civil, por causa do estado de preservação do corpo encontrado, a perícia técnica trabalha em laudos e exames que possam identificar o corpo e apontar a causa da morte.

Após identificar a identidade e a causa da morte, o caso será destinado e encaminhado à delegacia competente.

Corpo localizado

O corpo foi recuperado pelos bombeiros após três dias de trabalho na cisterna localizada na Rua João D'agosto, próximo ao nº 43.

Não era possível afirmar que os segmentos humanos encontrados se tratam do adolescente de 14 anos desaparecido, "no entanto, devido ao tamanho e formato, além das vestimentas encontradas, é possível que pertençam a uma pessoa de baixa estatura", explicou os militares.

As buscas, que foram iniciadas no último domingo (7), partiram de mensagens recebidas pela mãe que diziam que o corpo do filho poderia estar no poço, localizado em um terreno baldio. Após a localização, no entanto, a procura foi suspensa por falta de indícios e elementos que reforcem a necessidade de continuidade.

Para efetuar o trabalho, os bombeiros utilizaram tripé e sistema de redução de força, além de equipamento de proteção respiratória, devido ao local se considerado um espaço confinado.

"As equipes vêm realizando escavações e remoção de terra e lama há três dias, atingindo uma profundidade de quase 3 metros. Nesse ponto, a operação entrou em uma fase de alto risco para os militares, pois a remoção de lama no fundo da cisterna, além de ser um trabalho mais pesado, pode comprometer as paredes da estrutura, podendo, assim, colapsar sobre os militares", disse a corporação nessa quarta.



Tags:

bombeiros | Geral