DADOS BRASIL - Metade das pessoas que responderam a enquete da Acessa.com ao longo dessa semana afirma ter sofrido algum tipo de assédio moral ou sexual. As ocorrências de crimes dessa natureza vão desde ações sutis, até a violência física e precisam ser denunciados e investigados.

Casos de assédio sexual tiveram aumento dentro do Governo Federal de acordo com os dados da Controladoria-Geral de União (CGU) divulgados nessa semana. O número de denúncias subiu de 155 em 2019, para 251 em 2021. Somente no primeiro semestre de 2022 foram 214 casos. O número pode ser ainda maior, visto que compreende o universo de situações que foram denunciadas. Há a possibilidade de ocorrências que não foram levadas ao conhecimento dos órgãos internos de investigação.