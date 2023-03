Quinta-feira, 09 de outubro de 2008, atualizada ?s 12h30

Concurso premia crian?as da rede municipal de ensino. O objetivo ? incentivar a visita??o ao Museu Ferrovi?rio

Marinella Souza

*Colabora??o



O pr?mio Lembran?a do Trem de Ferro contou com a participa??o de mais de mil crian?as de nove a 14 anos de 31 escolas de Juiz de Fora. Segundo a diretora do Museu Ferrovi?rio, Ana Maria Ribeiro de Oliveira esse ? o 3? ano consecutivo que o Museu participa desse tipo de concurso visando a educa??o patrimonial.

Em 2008, os inscritos receberam um papel especial em branco onde deveriam fazer um desenho relativo ao Museu Ferrovi?rio e uma mensagem que inspirasse o observador a visitar o Museu. "Foi um trabalho conjunto de literatura e artes pl?sticas baseado no conte?do que foi passado ?s crian?as na visita guiada. Estamos aproveitando a capacidade comunicativa das crian?as para divulgar o patrim?nio visitado" , diz.

Foram distribu?das 20 men?es honrosas, pr?mios para os tr?s primeiros colocados na categoria melhor imagem melhor mensagem. Al?m do aparelho de MP3, as tr?s melhores imagens e a mensagem vencedora foram transformadas em cart?o postal.

Os trabalhos vencedores, inclusive os que receberam men??o honrosa v?o ficar expostos na plataforma do Museu Ferrovi?rio. A cerim?nia de premia??o acontece no dia 10 de outubro, ?s 14h.

*Marinella Souza ? estudante de Comunica??o na UFJF