Mais um cap?tulo sobre o condom?nio na Mata do Krambeck Audi?ncia p?blica busca esclarecer alguns pontos sobre empreendimento que constr?i 72 unidades em uma ?rea de 80 hectares da Mata
Colabora??o
20/08/2007
O audit?rio da C?mara Municipal foi totalmente ocupado nessa segunda-feira, dia 20 de agosto para mais uma discuss?o sobre a Mata do Krambeck. Parte dos presentes estavam com nariz de palha?o e protestaram contra a constru??o do condom?nio no local. Al?m disso, o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Henrique Duque, informou o interesse da institui??o de comprar essa parte da mata que poder? ser um complexo residencial.
O reitor afirmou que foi procurado por um dos propriet?rios que estava disposto a fazer a venda. "
O deputado federal J?lio Delgado vai entrar com um
requerimento na assembl?ia legislativa pedindo verbas para que a Universidade
compre essa
parte da mata. Se conquistarmos a libera??o desse dinheiro, vamos adquirir o local", declarou. Ainda segundo o reitor
"o objetivo ? fazer um jardim bot?nico ou um parque no local para
preserva??o do meio ambiente".
A Mata do Krambeck ? composta hoje de tr?s partes: Retiro Velho, Retiro Novo e S?tio Mal?cia. Essa terceira parte ? que foi adquirida pela Carmel Empreendedorismo por n?o estar inclu?da na ?rea de Preserva??o Ambiental (APA). De acordo com o reitor, um dos propriet?rios dessa empresa o teria procurado para vender essa parte da Mata.
Representantes da empresa informaram que n?o h? nada de concreto sobre essa
venda.
"O que aconteceu ? que um corretor prop?s que a Universidade comprasse a ?rea do S?tio Mal?cia. Esta mesma pessoa nos procurou e lhe dissemos
que estamos de portas abertas para receber o representante da UFJF e conhecer a
proposta. Mas n?o h? nada de concreto", explicaram.
O objetivo da audi?ncia p?blica foi o de esclarecer at? que ponto o S?tio da Mal?cia constitui ou n?o Mata Atl?ntica e como a empresa estaria se preparando para preservar o meio ambiente e animais silvestres que ali habitam.
Posi??o da empresa
A empresa tem a
licen?a pr?via para constru??o do condom?nio e legalmente j? ? propriet?ria do local. O arquiteto coordenador do projeto do empreendimento
Jos? Lopes Esteves garante que os questionamentos acontecem por falta
de conhecimento do projeto.
"Nossa proposta sugere que 60% dos 80 hectares
do S?tio Mal?cia seja transformada
em ?rea de Reserva Particular do Patrim?nio do Natural (RPPN), n?o
vamos mexer no lago e em apenas 10% da ?rea ser?o constru?das as 72 unidades",
ressaltou.
O lago a qual ele se refere ? central na ?rea da Mal?cia. As unidades seriam constru?das em seu arredor e em volta delas seria instaurado o RPPN. O arquiteto
destaca que ser?o deixados corredores para que os animais transitem entre o lago e ?rea de preserva??o em torno das casas.
"Ainda nos comprometemos
a reflorestar 130m? da ?rea", afirmou.
Posi??o da AMA/JF
A Associa??o do Meio Ambiente de Juiz de Fora (AMA/JF) permanece contr?ria ao projeto, mesmo com as preocupa?es ambientais apontadas. O associado da AMA,
Jos? Aristides Coelho, espera que o
Conselho Estadual de Pol?tica Ambiental (Copam) barre o condom?nio.
"Mesmo com esses
reparos que ele prometem, vai haver a derrubada de 1400 ?rvores. E os animais que
precisam ir nos lagos? Mesmo com corredores que a empresa afirma que ir? fazer,
eles correm perigo de serem atropelados a qualquer momento quando cruzarem a via de acesso da RPPN para as casas", destacou.
Para Aristides, ? preciso um estudo minucioso de fauna e flora do local para que se possa ser avaliado o impacto da constru??o de um condom?nio no S?tio Mal?cia.
"Eles avaliaram o local em cinco dias, sendo que ? preciso
um ano de muito trabalho para se ter no??o pode ser feito no local",
observa.
