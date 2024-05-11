Mais um cap?tulo sobre o condom?nio na Mata do Krambeck Audi?ncia p?blica busca esclarecer alguns pontos sobre empreendimento que constr?i 72 unidades em uma ?rea de 80 hectares da Mata

Thiago Werneck

Colabora??o

20/08/2007

O audit?rio da C?mara Municipal foi totalmente ocupado nessa segunda-feira, dia 20 de agosto para mais uma discuss?o sobre a Mata do Krambeck. Parte dos presentes estavam com nariz de palha?o e protestaram contra a constru??o do condom?nio no local. Al?m disso, o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Henrique Duque, informou o interesse da institui??o de comprar essa parte da mata que poder? ser um complexo residencial.

O reitor afirmou que foi procurado por um dos propriet?rios que estava disposto a fazer a venda. " O deputado federal J?lio Delgado vai entrar com um requerimento na assembl?ia legislativa pedindo verbas para que a Universidade compre essa parte da mata. Se conquistarmos a libera??o desse dinheiro, vamos adquirir o local ", declarou. Ainda segundo o reitor "o objetivo ? fazer um jardim bot?nico ou um parque no local para preserva??o do meio ambiente" .

A Mata do Krambeck ? composta hoje de tr?s partes: Retiro Velho, Retiro Novo e S?tio Mal?cia. Essa terceira parte ? que foi adquirida pela Carmel Empreendedorismo por n?o estar inclu?da na ?rea de Preserva??o Ambiental (APA). De acordo com o reitor, um dos propriet?rios dessa empresa o teria procurado para vender essa parte da Mata.

Representantes da empresa informaram que n?o h? nada de concreto sobre essa venda. "O que aconteceu ? que um corretor prop?s que a Universidade comprasse a ?rea do S?tio Mal?cia. Esta mesma pessoa nos procurou e lhe dissemos que estamos de portas abertas para receber o representante da UFJF e conhecer a proposta. Mas n?o h? nada de concreto" , explicaram.

O objetivo da audi?ncia p?blica foi o de esclarecer at? que ponto o S?tio da Mal?cia constitui ou n?o Mata Atl?ntica e como a empresa estaria se preparando para preservar o meio ambiente e animais silvestres que ali habitam.

Posi??o da empresa

A empresa tem a licen?a pr?via para constru??o do condom?nio e legalmente j? ? propriet?ria do local. O arquiteto coordenador do projeto do empreendimento Jos? Lopes Esteves garante que os questionamentos acontecem por falta de conhecimento do projeto. "Nossa proposta sugere que 60% dos 80 hectares do S?tio Mal?cia seja transformada em ?rea de Reserva Particular do Patrim?nio do Natural (RPPN), n?o vamos mexer no lago e em apenas 10% da ?rea ser?o constru?das as 72 unidades" , ressaltou.

O lago a qual ele se refere ? central na ?rea da Mal?cia. As unidades seriam constru?das em seu arredor e em volta delas seria instaurado o RPPN. O arquiteto destaca que ser?o deixados corredores para que os animais transitem entre o lago e ?rea de preserva??o em torno das casas. "Ainda nos comprometemos a reflorestar 130m? da ?rea" , afirmou.

Posi??o da AMA/JF

A Associa??o do Meio Ambiente de Juiz de Fora (AMA/JF) permanece contr?ria ao projeto, mesmo com as preocupa?es ambientais apontadas. O associado da AMA, Jos? Aristides Coelho, espera que o Conselho Estadual de Pol?tica Ambiental (Copam) barre o condom?nio. "Mesmo com esses reparos que ele prometem, vai haver a derrubada de 1400 ?rvores. E os animais que precisam ir nos lagos? Mesmo com corredores que a empresa afirma que ir? fazer, eles correm perigo de serem atropelados a qualquer momento quando cruzarem a via de acesso da RPPN para as casas" , destacou.