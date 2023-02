Andreia de Oliveira Henriques

Contos Multifocais

Psicóloga há mais de 20 anos, Coach, Consteladora familiar sistêmica, Hipnóloga, Mentora multifocal e palestrante. Experiência de 27anos em multinacional liderando equipes, desenvolvendo projetos, pessoas e grupos de D&I (diversidade e inclusão), com grande empenho, dedicação e paixão pelo trabalho. Voluntária do IVT (Instituto Vitória), desenvolvendo acompanhamento psicoterápico à associados e familiares. Aprendizado continuado é a minha paixão, trabalhar para o desenvolvimento humano e o crescimento pessoal é a minha motivação constante, auxiliar no florescimento do ser para uma vida melhor e mais próspera é o meu propósito. Sempre utilizando do meu conhecimento em prol da vida e do respeito mútuo às diferenças, buscando continuamente o equilíbrio no pensar, sentir e agir.