Por meio de nota encaminhada ao Acessa.com, Charlles Evangelista confirmou a pré-candidatura à Prefeitura de Juiz de Fora nas Eleições de 2024. Charlles atuou como vereador na legislatura 2017-2020 e como deputado federal entre 2019 e 2023.

Ele confirma a pré- candidatura pelo Partido Liberal (PL)e conta com apoio de partidos como Progressistas, PRD (Fusão do Patriotas e do PTD) e PMN. Ele afirmou à reportagem que a intenção é abordar questões antigas da cidade, apresentando soluções inteligentes e eficientes, com total transparência, sempre focando no bem-estar social.