Essa semana o consultório veterinário Doutores da Matilha vem falar sobre 4 plantas que podem ser uma séria ameaça á vida dos nossos pets.

Certas plantas são fatais ou causam um grande problema à saúde de cães e gatos quando: ingeridas, mordiscadas e cutucadas por patas, focinhos, barriga ao deitarem e brincarem sob elas.

Mais Doutores da Matilha porque meu bichinho faria esse ato de entrar em contato com essas plastas específicas e nocivas? Ele seria inteligente o suficiente pela natureza animal e instinto de não correr este risco?

Doutora Kizzy Vitoretti diz: "Os cães e gatos que sofrem de formas mais severas, intoxicação por plantas, na maioria das vezes são filhotes e idosos. Eles às buscam por diversos fatores como: interesse nos aromas, sabores, formatos, curiosidade, erupção dentária, distração, brincadeira, desconforto gástrico e/ou intestinal, ingestão invontaria por estar próximo à grama, estresse e por ver o dono sempre cuidando delas eles espelham a atitude para chamar atenção do dono."

São elas:

Espada de São Jorge (Sansevieria trifasciata)

Possui Saponinas Esteroidais e Glicosideos Pregnamicos. Causam sintomas de irritação das mucosas, náusea, vômitos, diarreia, inchaço da língua e garganta, incordenação .

Azaleia (Rhododendron spp.) Andromedotoxina composto que produz cardiotoxidade após ingestão causa: náusea, vômitos, anorexia, depressão, fraqueza, incordenação, paralisia de membros, depressão cardíaca, coma, morte.

Copo de leite (Zantedeschia aeothiopica) e Costela de Adão possuem

Oxalato de Cálcio causador de irritação, dor e inchaço na boca, ligua e lábios, hipersalivação, vômito, dificuldade para engolir.

Dr. Rafael Brandi completa dizendo: "Os sintomas variam de acordo com a quantidade de substâncias ingerida, idade e tamanho do animal e até mesmo parte a plantanta ingerida. Quando acontece à intoxicação leve seu bichinho rapidamente ao médico veterinário, pois dentro de 6 horas os sintomas podem agravar e na maioria das vezes ocorre a piora do quadro, que em alguns casos evolui para coma e morte do animal."

Dra. Kizzy responde sobre o instinto: "Quanto ao instinto de sobrevivência ele existe! Porém quem tem que garantir a segurança do seu bichinho é o dono, pois por algum desvio emocional e ambiental, corre o risco de ser afetado, para chamar a atenção do dono, por distração e até mesmo em brincadeiras quando estão sozinhos e intediados. Então não é seguro deixar seu pet no mesmo ambiente dessas plantas."