Papo de Domingo

FOTO: -- - Ana Mokdeci

O Papo de Domingo desta semana é com a sommelière, Ana Mokdeci. Natural de Juiz de Fora, Ana é sommelière profissional desde 2020 e, com a pandemia, tornou-se wine influencer e criou a marca, @davinha_aovinho.



Formada pela Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo (ABS-SP) e tem o nível 3 da certificação WSET (Wine And Spirits Education Trust, com sede em Londres).

No Instagram, apresenta a live/podcast, DOSE DUPLA, em que conduz bate-papos muito bacanas com personalidades nacionais e internacionais do mundo do vinho. Além disso, ela também realiza confrarias e workshops, presta consultoria para restaurantes, mercados e particulares, organiza viagens enogastronômicas e experiências variadas envolvendo vinhos.



Também foi embaixadora da Vinibraexpo 2022, a maior feira de vinhos brasileiros, que aconteceu no Rio de Janeiro. E, à convite da Associação Brasileira de Enologia, foi uma das 16 comentaristas da Avaliação Nacional de Vinhos de 2022 (edição de 30 anos de avaliação), o único evento de vinhos de uma mesma safra do mundo e o maior do Brasil, em Bento Gonçalves, RS.



Como surgiu essa paixão pelo universo do vinho?



Surgiu por acaso, para falar a verdade. Senti falta de ter um vinho em casa para servir para um convidado, certa vez. A partir daí comecei a prestar atenção aos inúmeros rótulos nos mercados. Percebi que havia vários rótulos de uma mesma uva, por exemplo. Pensei: deve haver uma explicação para tanta diversidade e, mais ainda, comecei a perceber diferenças nesses aparentemente vinhos “iguais”. Decidi então procurar um curso, não só para entender sobre esse universo, mas também para me profissionalizar. Assim, optei pela ABS-SP, para obter a certificação de Sommelier Profissional, e pela Enocultura, provedora dos cursos WSET, também em SP.

Há quanto tempo você atua na área?



Há apenas 5 anos. Comecei meus cursos em 2018.



Qual a sua inspiração feminina no mundo do vinho?



Na atualidade, a mulher mais influente e inspiradora é a expert, jornalista, escritora e crítica de vinhos, Jancis Robinson. Ela é uma unanimidade.

Dentre as mulheres pioneiras do vinho, uma das maiores referências de determinação e competência, na minha opinião, é Barbe-Nicole Clicquot. A mulher que “recusou a submissão”, a jovem viúva empreendedora que construiu um império, a Maison Veuve Clicquot, no século XVIII, e revolucionou a indústria do Champagne

Qual o seu vinho preferido?



Não tenho exatamente um vinho preferido, mas sim, um estilo. Prefiro vinhos brancos e espumantes. Estes não faltam em casa. Amo vinhos brancos sem passagem por barrica e acidez marcante. Espumante pra mim é vida!



Juiz de Fora é uma cidade boa para se trabalhar com o vinho?



Acredito que JF está se tornando uma cidade boa para se trabalhar com vinho. Os consumidores estão mais antenados e exigentes e os estabelecimentos comerciais estão começando a valorizar o trabalho de sommeliers profissionais para a montagem de portfólios e cartas. O sommelier é o único profissional verdadeiramente capacitado para fazer escolhas assertivas e personalizadas para cada estabelecimento, fazendo com que o cliente tenha acesso a experiências enogastronômicas completas e inesquecíveis.



Ping Pong

Perfume: Good Girl, Carolina Herrera



Cor: Vermelho



Momento marcante: O nascimento do meu filho, Rafael, há quase 22 anos atrás.



Um lugar: Paris



Um luxo: iPhone, não abro mão!



Juiz de Fora para você: Meu lar

Uma frase: “Melhor viver o seu próprio destino de forma imperfeita do que viver a imitação da vida de outra pessoa com perfeição.” (Comer, Rezar e Amar, Elizabeth Gilbert)





No foco

FOTO: -- - Yasmin Marinho

A bonita modelo juiz-forana e bailarina do Faustão, Yasmin Marinho, usando bolsa JW PEI.



Novo cargo

FOTO: ---- - Manoela Roland

A pesquisadora e professora da UFJF, Manoela Roland, assumiu uma posição na equipe da Coordenação-Geral de Empresas e Direitos Humanos, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) do Governo Federal brasileiro. Roland traz para o cargo uma vasta experiência de anos de pesquisa, sendo também coordenadora do Homa (Instituto Brasileiro de Direitos Humanos e Empresas) e editora-chefe da Revista Homa Pública (Periódicos UFJF).



Em Gramado

FOTO: --- - Hilda Henriques e Daniel Túlio



Hilda Henriques e Daniel Túlio em clima de férias, em Gramado.

Giro…



A atuante vice-reitora da UFJF, Girlene Alves da Silva, cumpre agenda, na Europa, na próxima semana, com o objetivo de criar parcerias, firmar acordos e ampliar diálogos de internacionalização da Instituição.



O renomado chef Gabriel Bastos assina o Cardápio de Inverno do Assunta, que será lançado sexta-feira, dia 14 de julho, às 20h, no Deck Lago do Assunta. Serão três novas entradas, além de quatro pratos principais e uma sobremesa. A inspiração, segundo Bastos, teve três pilares: o paladar dos juiz-foranos, o padrão internacional da cozinha do Assunta e a estação do ano.



Natalia Beauty, Murilo Gun, Martha Gabriel e Geraldo Rufino são os palestrantes já confirmados para o JF Summit, uma iniciativa da parceria Feat Produções e SEBRAE MG, que acontece no Terrazzo, nos dias 9 e 10 de agosto.



O Minas Láctea 2023 “Inovação e Gourmet” será realizado entre os dias 18 e 20 de julho, na EPAMIG Instituto de Laticínios Cândido Tostes, em Juiz de Fora. A programação vai contemplar o 36º Congresso Nacional de Laticínios, a 42ª Semana do Laticinista, o 46º Concurso Nacional de Produtos Lácteos (CNPL) e a 47ª Exposição de Produtos Lácteos (Expolac), além de debates sobre Inovação e Empreendedorismo.



Dias 22 e 23 de julho, a partir das 13h, o Pátio Mirador vai ser o cenário da estreia do Samba nas Alturas 360°. O evento vai reunir música, experiências e cardápio gastronômico [à parte] com: trio mineiro [linguiça, torresmo e mandioquinha] da Bigodeira; cortes de churrasco no pit smoker e parrilla, feijão tropeiro e arroz biro-biro da Chama Santa Smoke & Grill.



A Câmara aprovou o Projeto de Lei que declara o Grupo TQ - Teatro de Quintal Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Juiz de Fora. O texto é de autoria do vereador Juraci Scheffer (PT).



O JF Folia retorna ao circuito. Dia 7 de outubro, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, com shows de Bell Marques e Pedro Sampaio, abadá, Bloco Lua, trio, camarote e muita emoção.



Terça-feira, a partir das 18h30, ocorre na Galeria de Arte do Forum da Cultura da UFJF, a abertura da mostra “Há lama, há caos”. A exposição é um conjunto de fotografias da cientista social e fotógrafa Jessica Mazzini Mendes, que registra parte da devastação causada pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, na cidade de Mariana (MG).