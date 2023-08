Miss Brasil Gay

A Miss Brasil Gay 2022, Letícia Valentinni em contagem regressiva para a próxima edição do concurso, marcado para o próximo sábado, 19 de agosto, no Terrazzo. O evento será marcado pelo retorno de Ikaro Kadoshi como apresentador e o show de Lexa, pela primeira vez na cidade.A programação também inclui as famosas festas Stomp e Funhouse para movimentar a cidade durante todo o final de semana do evento, juntamente com a Rainbow Fest, que acontece na Praça Antônio Carlos, no centro da cidade, em entre os dias 18 e 20 de agosto.

A competente nutróloga Alice Amaral em ritmo de sábado à noite.

O Grupo Divulgação está em cartaz, no Forum da Cultura, com o espetáculo infantil “A Menina Ventania”, escrito e dirigido por José Luiz Ribeiro. A peça será apresentada aos sábados e domingos, às 17h, como parte integrante da 20ª Campanha de Popularização Teatro & Dança de Juiz de Fora, no mês de agosto. O ingresso deve ser adquirido no posto de venda da Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Juiz de Fora (Apac-JF), no Parque Halfeld – em frente à Funalfa.

Felippe Balbi e Sophia

Nil Evangelista com os filhos Helena e Pietro

Na próxima terça-feira, 15 de agosto, às 19h, o Memorial da República Presidente Itamar Franco (Memorial) lançará sua segunda exposição temporária de 2023: “Cidade Adentro: Memória Fotográfica de Juiz de Fora”. A exposição, que teve curadoria de Laura Kasemiro e Tarcísio Greggio, traz ao público um olhar profundo sobre as transformações de Juiz de Fora, aguçando memórias afetivas de juizforanos e apaixonados pela cidade. Além da abertura da exposição, o evento contará com uma roda de poesia realizada pela Confraria dos Poetas (@confraria_dos_poetas).



A artista Marcella Braga e a ‘sommelière’ Ana Mokdeci promovem Harmonizando Arte & Vinho, dia 17, no Pappadog. A degustação acontece junto com a pintura em peça de madeira.



A bailarina Luciana Sagioro – do corpo de baile da Ópera de Paris – fará palestra e apresentação especial dia 23, no Teatro Paschoal Carlos Magno.