É com imensa satisfação que inauguro hoje a minha coluna aqui no site da Acessa.com. ver o nicho Plus Size ganhando essa visibilidade é algo que faz meu coração pulsar mais forte e notas que toda a minha trajetória no ativismo Plus tem gerado bons frutos.



Aqui nesse espaço quero conseguir conversar com vocês sobre a moda Plus Size, mas acima de tudo sobre a importância de lutarmos por uma inclusão verdadeira e assim estarmos sempre buscando nossos direitos.



Vocês podem estar se perguntando qual a relevância de falarmos de Moda Plus Size, né?! Acontece que moda não é só artigos de luxo e que só as pessoas ricas ou mais antenadas consomem, moda vai muito além disso, consumimos e precisamos da moda diariamente.



Já perceberam que ao andar pelos shoppings nos deparamos com praticamente todos os manequins super magros? Manequins que vestem 36 ou 38... muitas pessoas se sentem desconfortáveis de entrar em algumas lojas por não “se enxergarem” naquele look da vitrine, outras pessoas que estão no famoso “meio termo” entre o corpo magro e o corpo gordo vestem tais roupas e esperam que vistam conforme o corpo 38 o que não ocorre, pois nossos corpos tem formas diferentes e isso é normal! É importante falarmos de moda inclusiva para quebrarmos paradigmas e proporcionar acesso ao maior número de pessoas possíveis.



A partir de hoje, temos nosso encontro marcado por aqui todos os domingos, e para você que gosta de moda e ativismo pode me encontrar no Instagram como @belezasemtamanho, te aguardo por lá!