Kalli Fonseca

Plus Size em Foco

Administradora por formação, comunicadora por necessidade e militante por vocação! Criadora o blog Beleza sem Tamanho, onde divide vivências e vitórias do mercado plus size desde 2009, idealizadora da JF Plus – Feira de Moda Plus Size de Juiz de Fora. Suas principais pautas são moda e gordofobia, pois acredita que todo mundo precisa ter seus direitos respeitados incluindo acesso à moda.