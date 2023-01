O preto é uma das cores mais usadas pelas mulheres. É um tom super neutro, mas nem sempre básico, pois, dependendo do look ele transmitirá muita elegância, poder e sofisticação. A ideia é fazer combinações com harmonia e por isso, ter cuidado para que o preto traga um peso visual ao look, principalmente quando combinado com peças muito clarinhas e suaves, como os tons candy colors. A escolha pelo preto poder acontecer de forma intencional para reforçar o estilo sofisticado, pode ser direcionada ao dress code (de acordo com a proposta de imagem do trabalho)

ou também para esconder o estilo pessoal por falta de conhecimento, confiança ou até mesmo comodidade.



O teste de coloração pessoal é uma excelente proposta para você trazer o preto para o seu guarda-roupa e dia a dia com mais assertividade e confiança.