A calça capri ou corsário foi um sucesso nos anos 90 e 2000 e agora, mesmo no outono-inverno, as modelagens com uma proposta mais curta estarão com tudo.

A ideia da calça corsário está relacionada ao comprimento, que começa à 2 ou 3 dedos abaixo do joelho e vai até a meia perna ou um pouquinho mais abaixo.

Elas trazem o jeans liderando mas também modelos em tecidos como o linho, a sarja, o couro e a alfaiataria.

A proposta está no estilo mas também na evidência aos sapatos. Botas, coturnos, scarpin, sapatos com amarrações, mocassim e os tênis são a proposta dessa estação.

Mulheres baixinhas devem tomar cuidado para não achatar a silhueta e por isso devem buscar sempre modelos com cintura alta, sapatos nude no tom da pele, saltinhos, bico fino e plataformas. A escolha por botas de cano alto deve ser sempre no tom similar ao da calça e no comprimento mais longo, por dentro ou rente à mesma.

A ideia das calças mais curtas é trazer estilo, conforto além de evideciar os sapatos.

Busque algo diferente mas que tenha a ver com você, seu corpo e seu estilo!



