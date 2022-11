Comércio de Juiz de Fora deve decidir essa semana fechamento das lojas durante os jogos do Brasil

Arte Acessa.com - Arte Acessa.com

O comércio de Juiz de Fora deve ter alteração no horário de funcionamento nos dias de jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo. Segundo o Sindicomércio – Sindicato do Comércio – as mudanças estão sendo estudadas com os empresários do setor. Se for usado critério de Copas anteriores, caberá a cada um determinar como será o funcionamento. Esta semana, o Sindicomércio pretende avançar nessa discussão. As eventuais alterações garantem que as pessoas se organizem para fazer as suas compras.



Por outro lado, o Sindicomerciários JF, Sindicato dos empregados do comércio, está neste momento no meio do processo de negociação da convenção coletiva e consequentemente o aumento do piso salarial da categoria. No entanto, o funcionamento do comércio durante os jogos do Brasil também tem sido discutido.



O Sindicato entende, inicialmente, que deve prevalecer o bom senso quanto ao retorno ao trabalho após os jogos. Se a partida, por exemplo, for mais para o fim da tarde não seria necessário o retorno. Agora se o jogo for mais cedo abre-se essa possibilidade da reabertura tão logo termine o jogo.



Lembrando que esse período é essencial para as vendas, principalmente por causa do Natal e os empresários já estão se preparando para garantir o melhor planejamento de compra possível para os consumidores.



Veja abaixo o que pode ser deliberado ainda esta semana:



24/11 (quinta-feira) – jogo às 16h – fechamento sugerido: 15h (nos dias de fechamento às 15h, as horas fechadas poderiam ser utilizadas no Banco de Horas Compensado – uma possibilidade que pode ser discutida);



28/11 (segunda-feira) – jogo às 13h – uma sugestão é que a abertura seja realizada às 8h, com fechamento às 12h, podendo fazer, assim, caso seja a preferência do empresário, a inversão da Semana Inglesa, outra opção que também pode ser discutida;



02/12 (sexta-feira) – jogo às 16h – fechamento sugerido: 15h (nos dias de fechamento às 15h, as horas fechadas poderão ser utilizadas no Banco de Horas Compensado);

Importante ressaltar que essa definição deve ser conhecida até o final da semana. A proposta acima, inclusive, é o que norteia a discussão em várias cidades do País.