SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival de música paulistano The Town anunciou novas atrações para sua programação. A grande novidade é que Bruno Mars, já confirmado no evento para o dia 10 de setembro, fará uma segunda apresentação na cidade uma semana antes, no dia 3 de setembro.

Além do cantor, a artista Kim Petras, alemã que se tornou a primeira mulher trans a vencer o Grammy, também está prevista para fazer um show no dia 10. Ela está prevista para se apresentar no palco Skyline.

A organização revelou ainda Angélique Kidjo como parte do line-up de quinta-feira, 7 de setembro. Quatro vezes vencedora do Grammy, ela já veio ao Brasil para o Rock in Rio de 2015, se tornando um dos grandes destaques do encontro de músicos africanos do festival.

O anúncio acontece uma semana depois do The Town declarar a venda de 150 mil ingressos durante a pré-venda, no último dia 14 de março. A organização agora se prepara para a abertura das vendas gerais do festival, que acontece no dia 18 de abril, às 19h, no site da Ticketmaster.

Petras e Kidjo se juntam a nomes de peso já anunciados pelo evento, incluindo Post Malone, Foo Fighters, Luísa Sonza, Alok, Ne-Yo e Garbage.

O The Town acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro deste ano.