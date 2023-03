SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor canadense The Weeknd, 33 anos, acabou de quebrar um grande recorde, estabelecendo-se como o artista mais popular do mundo, segundo estatísticas da clássica publicação Guinness World Records.

De acordo com novos dados, o artista é o primeiro cantor a atingir 100 milhões de ouvintes mensais no Spotify, além de ser o artista mais ouvido no mundo na plataforma.

Os novos recordes de Abel Tesfaye, nome real do artista, foram anunciados pela publicação em seu site oficial, informando que o cantor está muito a frente do segundo lugar. Nessa terça-feira, 21, Tesfaye está com 111.4 milhões de ouvintes mensais pelo mundo inteiro na plataforma, enquanto Miley Cyrus, o segundo lugar, tem 82.4 milhões, quase 30 milhões a menos.

Até o sétimo lugar, todos os artistas no pódio dos mais populares dentro do Spotify são mulheres - Miley Cyrus, Shakira, Ariana Grande, Taylor Swift e Rihanna. O homem mais próximo de The Weeknd é Ed Sheeran, com 77.5 milhões.

O grande aumento nos números vem após o amplo sucesso de seu remix de "Die For You" com Ariana Grande, que atingiu o topo do chart Billboard's Hot 100 e se tornou o sétimo hit número um para os dois artistas.

Esses são os terceiros e quartos recordes quebrados por The Weeknd, que recebeu os títulos de "Álbum mais ouvido em 2015", com "Beauty Behind the Madness", seu segundo álbum de estúdio, e "Maior número de semanas consecutivas no Top 10 do Billboard's Hot 100 por um artista masculino", com 45 semanas de "Can't Feel My Face".