SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O segundo dia do Lollapalooza, neste sábado (25), reúne destaques mais populares, como Filipe Ret, Ludmilla, Twenty One Pilots e Melanie Martinez, mas também traz alguns nomes mais alternativos ao Autódromo de Interlagos, como Ana Frango Elétrico e Yungblud.

A partir de 12h, os shows começam com nomes nacionais. A banda de rock e MPB Mulamba abre o palco Budweiser, seguida pela rapper Tássia Reis. No palco Adidas, as apresentações começam com a cantora de rock alternativo Ana Frango Elétrico, que dá lugar a Carol Biazin.

As apresentações do palco Chevrolet começam um pouco mais tarde, 12h30, com a banda de rock carioca Medulla. A segunda atração do palco são os Gilsons, trio de MPB formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil, respectivamente filho e netos de Gilberto Gil.

Às 14h40, rock e pop nacional disputam atenção com Ludmilla se apresentando no palco Budweiser e Pitty no palco Adidas. A tarde ainda terá atrações como os britânicos Yungblud e The 1975, o rapper Filipe Ret, o DJ brasileiro Liu e a banda de rock americana Wallows.

A noite se encerra com shows dos grupos de rock Twenty One Pilots e Tame Impala e da cantora de pop Melanie Martinez, que volta ao festival pela terceira vez.

Quem estiver em casa pode acompanhar o evento por Multishow, Globoplay e Canal Bis a partir de 14h. A Globo vai transmitir os melhores momentos do Lollapalooza após o fim do programa Altas Horas.

Veja a programação completa de sábado (25)

Palco Budweiser

12h - 12h30: Mulamba

13h05 - 13h45: Tássia Reis

14h40 - 15h35: Ludmilla

16h45 - 17h45: Wallows

18h55 -19h55: The 1975

21h30 - 23h00: Twenty One Pilots

Palco Chevrolet

12h30 - 13h00: Medulla

13h50 - 14h35: Gilsons

15h40 - 16h40: Yungblud

17h50 - 18h50: Jane's Addiction

20 - 21h25: Tame Impala

Palco adidas

12h - 12h30: Ana Frango Elétrico

13h05 -13h45: Carol Biazin

14h40 - 15h35: Pitty

16h45 - 17h45: Filipe Ret

18h55 - 19h55: Sofi Tukker

21h35 - 22h35: Melanie Martinez

Palco Perry's by Johnnie Walker Blonde

12h - 12h30: Valentina Luz

12h45 - 13h15: Melanie Ribbe

13h30 - 14h15: Binaryh

14h30 - 15h15: D-Nox

15h30 - 16h15: Eli Iwasa

16h30 - 17h30: Almanac

17h45 - 18h45: Liu

19h - 20h: Mochakk

20h15 - 21h15: Purple Disco Machine

21h45 - 23h: Jamie XX