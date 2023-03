SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando Sabrina Sato, 42, chega, o evento principal fica escondido e o ambiente entre em frenesi com a presença da apresentadora. E foi exatamente isso que aconteceu no segundo dia do Lollapalooza. Aliás, noite em que ela fez a sua primeira aparição em público após o anúncio do fim do casamento de sete anos com o ator Duda Nagle. Sem muitos rodeios, a jurada do The Masked Singer Brasil, Globo, disse estar "muito bem".

"Recebi e estou recebendo muito carinho e apoio do público, e isso me faz sentir muito bem. Me sinto acolhida e isso é muito importante, principalmente para nós mulheres. Me sinto querida, sabe? ", conta ao F5. Ela aproveitou para agradecer o respeito que o público demonstrou nos últimos dias com a família, incluindo aí a filha do casal, Zoe.

Mesmo com os percalços da vida pessoal, Sabrina diz que mantém a rotina profissional e procura estar 100% inteira. "Eu tenho que trabalhar, né? E o trabalho sempre ajuda. Hoje eu trabalhei, amanhã eu também trabalho. Temos que continuar e seguir a rotina", comentou.

Sabrina também comentou sobre os artistas que estão presentes na sua atual playlist e fazem parte das atrações do Lollapalooza. Ela citou Ludmilla, Gilsons e Rosalía. A cantora espanhola ganhou elogios da apresentadora. "Adoro ela, têm vários shows incríveis que eu já vi."