SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shakira e Lewis Hamilton contribuem cada vez mais para boatos a respeito de um possível relacionamento entre eles. No último domingo (4), a cantora assistiu a corrida de Fórmula 1, em Barcelona, na Espanha.

Na ocasião, ela ficou ao lado do automobilista no paddock, espaço do atleta, que ficou em segundo lugar na competição. Após a disputa, os dois foram fotografados lado a lado em um restaurante na cidade junto com amigos.

Contudo, esta é apenas mais uma das vezes que a artista e o atleta são vistos publicamente juntos. Em maio, Shakira também aproveitou uma refeição ao lado de Lewis depois do GP em Miami, onde ela mora após a separação de Gerard Piqué.

Na ocasião, ela também foi fotografada ao lado de Tom Cruise, encontro que repercutiu nas redes.