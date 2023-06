SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma temporada de incêndios florestais no Canadá impacta também a população dos Estados Unidos. Além da qualidade do ar em Nova York ser a pior registrada em uma área urbana no mundo, segundo o IQAir World Quality Index, a fumaça provocou o cancelamento das apresentações de duas peças da Broadway na última quarta-feira (7).

Os espetáculos "Hamilton" e "Camelot" foram temporariamente suspensos devido às crises respiratórias que acometem o elenco. No Central Park, houve também o cancelamento de uma montagem de "Hamlet", de modo semelhante à suspensão de atividades ao ar livre nas escolas nova-iorquinas.

Por não conseguir respirar, a atriz Jodie Comer, da série policial "Killing Eve", interrompeu a apresentação de seu monólogo na Broadway, "Prima Facie", e precisou ser socorrida após ficar alguns minutos no palco -ela concorre a um Tony Awards, maior premiação do teatro americano, de melhor atriz pela atuação na peça. O espetáculo seguiu com uma atriz substituta.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, recomendou que a população permaneça em casa, com as janelas fechadas, para evitar a fumaça. "Ontem [na terça-feira], os moradores de Nova York viram e respiraram algo que nunca nos impactou nessa escala antes."