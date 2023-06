SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma canção inédita dos Beatles gravada com o auxílio de inteligência artificial para recriar a voz de John Lennon será lançada este ano, anunciou Paul McCartney.

O músico, que vai completar 81 anos no dia 18 de junho, afirmou em entrevista à BBC que, para concretizar a gravação, a equipe extraiu a voz de Lennon de uma fita cassete.

"Era uma demo que John tinha e na qual trabalhamos. Acabamos de finalizá-la", disse McCartney, antes de anunciar que a faixa será lançada até o fim do ano.

"Nós conseguimos captar a voz de John e torná-la pura por meio da inteligência artificial", disse o ex-beatle. "Então, mixamos a gravação como faríamos normalmente. Isso dá algum tipo de margem de manobra."

Em abril de 1970, seis meses depois do lançamento do álbum "Abbey Road" e um mês antes antes do lançamento de "Let it Be", os Beatles anunciaram a separação do grupo.

Durante dez anos de carreira da banda, os Beatles lançaram 14 álbuns.