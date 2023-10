SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Outubro é um mês repleto de eventos em São Paulo para quem gosta de comer. A capital paulista abriga atrações como o Breakfast Weekend, o Coffee Week e a Restaurant Week, que oferecem combos a valores promocionais em endereços por todas as regiões.

A agenda gastronômica conta ainda com eventos dedicado ao vinho, jantares especiais em restaurantes e encontros entre chefs, que preparam menus a quatro mãos. Conheça opções a seguir e bom apetite.

*

AMADEUS

O restaurante especializado em peixes e frutos do mar promove dois jantares harmonizados com vinhos portugueses, nos dias 2 e 17 de outubro. Na primeira data, o menu-degustação de sete etapas é acompanhado por seis rótulos diferentes. Inclui pratos como ostras, carpaccio de polvo e arroz de bacalhau. As refeições custam R$ 745 por pessoa e devem ser reservadas.

R. Haddock Lobo, 807, Cerqueira César, região oeste, @restauranteamadeus. Reservas pelo tel. (11) 3061-2859 (11) ou 3088-1792

BREAKFAST WEEKEND

Em sua quarta edição, o evento segue até o dia 29 deste mês em cerca de 50 endereços que oferecem café da manhã a partir de R$ 34,90. Padarias, cafeterias, restaurantes e hotéis criam opções de combo ou de bufê em quatro faixas de valor: R$ 34,90; R$ 42,90; R$ 54,90 e R$ 84,90, a depender do cardápio. Entre os estabelecimentos participantes estão Fran?s Café, Le Pain Quotidien, Nouzin, Mondo Pane e hotel Hilton.

Até 29/10. De R$ 34,90 a R$ 84,90. Programação em breakfastweekend.com.br

COFFEE WEEK BRASIL

Dedicado ao café, o festival reúne cerca de cem cafeterias da capital paulista, que oferecem combos da bebida a R$ 14,90 e R$ 24,90. O Café Habitual, por exemplo, serve um combinado com café coado orgânico mais bolo por R$ 14,90, e outro com café coado orgânico com bolo e pão de queijo por R$ 24,90. Casa Godinho, Beth Bakery, Gato Griô e Sterna Café são outros participantes. A nona edição ocorre até 15 de outubro.

Até 15/10. De R$14,90 a R$24,90. Programação em coffeeweekbrasil.com.br

FESTIVAL DO PESCADO E FRUTOS DO MAR DA CEAGESP

O evento gastronômico do entreposto na Vila Leopoldina permite comer pratos com peixes e frutos do mar à vontade pelo preço de R$ 139,90, de quarta-feira a domingo. São cerca de 60 itens no cardápio, que varia a cada semana, como camarão assado, paella marinera, caranguejada e lagosta gratinada. Há ainda um bufê de saladas e risotos.

Av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946, Vila Leopoldina, região oeste, festivaisceagesp.com.br. Qua. a sex., das 18h às 23h30; sáb., das 12h às 23h30; dom., das 12h às 17h. Até 23/12. R$ 139,90

RESTAURANT WEEK

Cerca de 200 endereços na capital paulista e na Grande São Paulo oferecem menus que contemplam entrada, prato principal e sobremesa, em três categorias de preços. A tradicional traz menus a partir de R$ 54,90 no almoço e R$ 69,90 no jantar. Já a chamada plus oferece almoço por R$ 68,90 e jantar por R$ 89,90. Na categoria premium, o almoço sai por R$ 89 e o jantar, R$ 109. Participam endereços como L'Entrecôte de Paris, Duas Terezas, Paellas Pepe, Antipasti Amici e a pizzaria Graça di Napolli.

Até 5/11. Programação e endereços em restaurantweek.com.br. De R$ 54,90 a R$ 109.