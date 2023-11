SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Conselho Universitário (Consu) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) aprovou a outorga do título de doutor honoris causa para os integrantes do Racionais MCs. A decisão foi divulgada na última terça-feira (29).

Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay foram reconhecidos pelo conselho da universidade como "intelectuais públicos que dialogam com o pensamento social brasileiro". A honraria também "ressalta sua atuação política no combate ao racismo e às violências sociais existentes no país".

A Unicamp reconhece o maior grupo de rap do país com o título um ano depois que estudantes e professores da disciplina "Tópicos Especiais em Antropologia IV: Racionais MCs no Pensamento Social Brasileiro" reivindicaram a honraria. Esse era um dos pedidos de uma carta antirracista feita após uma suposta ofensa racial praticada por um professor da faculdade durante aula.

Na ocasião, três dos quatro integrantes do Racionais MCs participaram de uma aula aberta no Centro de Convenções do campus da Unicamp, em Campinas. No começo deste mês, Mano Brown recebeu o mesmo título, só que de maneira individual pela UFSB, a Universidade Federal do Sul da Bahia.

Na sessão do conselho da Unicamp, Mário Medeiros, professor do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCH), e presidente da comissão de especialistas formada para avaliar a pertinência da concessão do título, explicou por que o título seria concedido a todos os integrantes do grupo.

"São intelectuais públicos que somente existem em seu conjunto e, a partir dele, os quatro enunciam poéticas, projetos estéticos e projetos políticos desde 1988 a respeito do Brasil. Dialogam e lutam com o pensamento social brasileiro, confrontam o racismo e as violências sociais que nos constituem enquanto sociedade, incitando a atitudes antirracistas e solidárias de negros e não negros, periféricos e não periféricos, visando a mudanças sociais profundas. Destarte, o título só fará sentido se concedido ao conjunto."

O título de doutor honoris causa é a distinção máxima prevista no estatuto da Unicamp. É uma honraria concedida a "pessoas que tenham contribuído, de maneira notável, para o progresso das ciências, das letras ou das artes" ou "que tenham beneficiado, de forma excepcional, a humanidade ou tenham prestado relevantes serviços à universidade", diz o site da instituição.

Nomes como os professores Paulo Freire e Antonio Candido, além do poeta Mário Quintana, do economista Celso Furtado e do arquiteto Oscar Niemeyer, já receberam o título.

O disco "Sobrevivendo ao Inferno", que o Racionais lançou em 1997, é leitura obrigatória para o vestibular da universidade desde 2020. Este ano, durante a primeira fase do exame, a música "Gênesis" rendeu uma pergunta sobre cristianismo em comunidades periféricas.