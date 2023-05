BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para tentar sair do atoleiro que se tornou o mercado automobilístico nacional, as montadoras americanas decidiram pisar fundo no segmento de gerenciamento de frota. A ideia é compensar com esse negócio a insistente queda da rentabilidade da venda de veículos.

Nesta semana, desembarca no país a GM Fleet, braço de gestão de frotas terceirizadas da General Motors. Vai competir com a Ford Pro.

No ano passado, esse ramo de atuação registrou faturamento bruto de R$ 36 bilhões, segundo a Abla (associação que representa locadoras de automóveis).

Pouco mais de 20% das locadoras adotam a opção de aluguel de frota.

Os planos de contratação estão divididos em dois eixos: gestores de frotas e condutores.

No primeiro caso, a GM Fleet oferece consultoria para empresas que estejam interessadas em fornecer carros aos executivos. Também faz a gestão da documentação, das multas e infrações, além de uma plataforma de gerenciamento dos veículos fornecidos.

Aos condutores pessoa física, o objetivo é fidelizar o atendimento e disputar espaço com gigantes do setor como a Localiza. Em ambos os planos, as mais de 500 concessionárias da Chevrolet estarão disponíveis para atendimento dos clientes.

"A GM Fleet chegou no Brasil para inovar, trazendo a conectividade e a segurança dos carros Chevrolet. Com profissionais especializados, cuidamos de toda a gestão de frotas, para que o cliente foque em seus negócios", disse em nota Maximiliano Fernandes, executivo responsável pela GM Fleet no Brasil.