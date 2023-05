SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A B3, por meio de seu braço de atuação em projetos de investimento social privado e voluntariado, a B3 Social, e o Fundo Baobá firmaram uma parceria nesta quinta-feira (25) para ajudar pessoas negras a cursarem graduação ou pós-graduação no Brasil e no exterior.

Em 2023, a B3 Social vai disponibilizar R$ 1,25 milhão para o fundo. O projeto terá duração de cinco anos.

Um edital estabelecendo as regras para a participação dos interessados deve ser lançado até o final de junho. Cinco estudantes serão selecionados para ter acesso ao benefício financeiro na primeira etapa do projeto.

Criado em 2011, o Fundo Baobá é uma organização sem fins lucrativos que tem por objetivo mobilizar pessoas e recursos, no Brasil e no exterior, para o apoio a projetos e ações pró-equidade racial para a população negra.

A parceria foi anunciada durante encontro realizado na sede da B3 em São Paulo para tratar da promoção da equidade racial no país.

"Quando discutimos, em um espaço como esse, o compromisso de transformação, estamos discutindo que precisamos reconhecer as raízes da desigualdade e intervir nessas raízes, para que as oportunidades sejam justas, para que o desenvolvimento seja pleno individualmente, socialmente, economicamente, culturalmente, ambientalmente e politicamente", disse Fernanda Lopes, diretora de programa do Fundo Baobá.

Diretor de governança da B3, Alexandre Moysés Nascimento afirmou que a diversidade racial é um tema urgente e necessário para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

"Como infraestrutura de mercado, a B3 tem um duplo chapéu nessa jornada, o que significa buscar implantar, de forma consistente, as melhores práticas ASG. Desejamos também disseminar e induzir a adoção dessas iniciativas em todo mercado", afirmou Nascimento.