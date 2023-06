SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Petrobras abre nesta quarta-feira (7) as inscrições para um concurso com cerca de 200 vagas para formação de cadastro de reserva de estágio em diferentes cursos do ensino superior. Não há cobrança de taxa para participar do processo.

A estatal não divulgou o número preciso de vagas. Haverá seleção para 11 estados: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Além das inscrições, que vão até 16 de junho, às 12h, também começa nesta quarta-feira a prova online do estágio, que estará aberta até o último dia de inscrição.

A seleção é destinada a estudantes de 16 anos ou mais e que estejam cursando ao menos o terceiro semestre para cursos com menos de quatro anos de duração. Para os cursos com mais de quatro anos, é preciso estar ao menos no quinto semestre. Já para quem faz direito, é necessário estar ao menos no sétimo semestre.

Quem for aprovado receberá uma bolsa-auxílio de R$ 1.825 mais transporte diário, auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais. A carga horária é de 20 horas semanais. Com duração mínima de seis meses, o estágio poderá ser renovado por até 24 meses.

O concurso terá 10% das vagas destinadas a pessoas com deficiência e outros 30% para candidatos que se autodeclaram pretos e pardos. Além da prova online, o processo terá análise comportamental e exames médicos. A previsão é que o início das atividades seja em setembro deste ano.

*

COMO FAZER A INSCRIÇÃO

- As inscrições serão feitas apenas por este site: https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico

- Procure o logotipo da Petrobras e clique em "Ver detalhes" no edital 01/2023

- Em seguida, escolha a opção "Inscreva-se" e preencha o formulário

- No momento da inscrição, é preciso definir o local onde será feito o estágio

- O email preenchido na inscrição será utilizado para a comunicação da organizadora do processo com o candidato

COMO SERÁ A PROVA

- A prova será online; começa em 7 de junho e vai até as 12h de 16 de junho. Será feita pelo link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico

- É preciso selecionar o logotipo da Petrobras, ir em "Meus processos", selecionar "Opções" e clicar em "Fazer a prova"

- Preencha o login e senha. Em seguida, será enviado por SMS ou email o código de confirmação para liberação da prova

- O candidato terá dois minutos para responder a cada questão. Após este tempo, a resposta para a questão ficará em branco e o sistema irá para a próxima pergunta

- O candidato pode deixar a prova ao clicar em "Responder e sair da prova", mas perderá uma questão

- A prova terá 45 questões, sendo 15 de português e tecnologia, 15 de matemática e 15 de conhecimentos gerais

- O candidato precisa ter ao menos 70% de acerto para passar para a próxima fase

- A dica é se organizar para fazer a prova em um único dia e ter chances de pontuar melhor

O resultado provisório do exame será divulgado em 20 de junho, com os pedidos de recursos sendo aceitos apenas em 21 de junho. A classificação provisória será anunciada em 6 de julho. O resultado final sairá no dia 12 de julho, no site do CIEE.

Após esta etapa, o candidato passará por avaliação comportamental por meio do aplicativo do CIEE e também por exames médicos.

CURSOS QUE PODEM PARTICPAR DA SELEÇÃO

- Administração

- Análise de dados

- Análise e desenvolvimento de sistemas

- Ciências contábeis

- Ciência da computação

- Comunicação social - Jornalismo

- Comunicação social - Publicidade e Propaganda

- Comunicação social - Relações Públicas

- Direito

- Engenharia de computação

- Engenharia de controle e automação

- Engenharia de petróleo

- Engenharia de produção

- Engenharia elétrica

- Engenharia mecânica

- Engenharia química

- Estatística

- Geologia

- Serviço social