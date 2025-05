PMDB ? o partido com o maior n?mero de votos O partido teve cerca de 12% dos votos v?lidos, seguido pelo PT com 10%

Entre os cinco partidos mais votados nas elei?es de 2008, em Juiz de Fora, est?o: o PMDB, em primeiro lugar com 35.208 dos votos v?lidos, seguido pelo Partido dos Trabalhadores (PT) com 30.163 votos. O PP (9,39%), PSDB (8,63%) e PSC (8,69%) seguiram respectivamente em terceiro, quarto e quinto lugares.

O partido do ex-prefeito Alberto Bejani (PTB), envolvido no esc?ndalo da Opera??o Pas?rgada, apesar de n?o ter elegido nenhum vereador este ano, n?o foi o que obteve menos votos. Nesse caso, quem assume a ?ltima posi??o ? o PT do B com apenas 109 votos. O PTB se classifica em d?cima coloca??o com 5,11% dos votos v?lidos, o que corresponde a 14.651. Confira os dados abaixo:

