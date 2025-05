Segunda-feira, 27 de outubro de 2008, atualizada ?s 18h20

Segundo turno em JF ? considerado mais tranq?ilo pela Justi?a Eleitoral e pela PM. Ocorr?ncias de tr?nsito chamam a aten??o

Priscila Magalh?es

Rep?rter

Mais de 800 policiais militares, civis e federais contribu?ram para que o segundo turno das elei?es municipais neste domingo, 26 de outubro, fosse mais tranq?ilo que o primeiro, quando, segundo a Pol?cia Militar (PM), foram 34 registros.

O chefe do estado Maior da 4? Regi?o da Pol?cia Militar em Juiz de Fora, tenente-coronel Jos? Ricardo Grunewald, diz que seis ocorr?ncias foram registradas no segundo turno, sendo uma referente a panfletagem proibida, tr?s crimes eleitorais encaminhados ? Pol?cia Federal (PF) e as outras duas referentes a den?ncias diversas sem fundamento.

Para o presidente da Comiss?o de Fiscaliza??o da Propaganda Eleitoral, Edir Guerson de Medeiros, apesar do grande n?mero de eleitores fazendo boca de urna, o segundo turno foi tranq?ilo. Ele conta que uma pessoa foi presa em flagrante ap?s colar um adesivo na urna eletr?nica. Outra ocorr?ncia se refere a um rapaz que estaria com uma sacola de dinheiro em uma se??o eleitoral. Ele foi denunciado, mas n?o foi encontrado. "Quando os policiais chegaram ele havia ido embora. Como ? uma pessoa conhecida e havia testemunha, a ocorr?ncia foi registrada e ser? investigada" , explica.

?ndice acentuado de acidentes de tr?nsito

Segundo Grunewald, 14 ocorr?ncias de tr?nsito foram registradas entre as 6 h de domingo, dia 26, e o mesmo hor?rio desta segunda, 27 de outubro. Cinco pessoas ficaram feridas. Para ele, o n?mero ? considerado alto.

Os maiores registros aconteceram no centro e na regi?o sul. "? onde as pessoas se aglomeram mais e os motoristas aproveitam para fazer campanha com bandeiras penduradas nos carros" , explica ele.

Substitui??o de urnas ? pequena

Uma urna foi substitu?da na zona 153, no bairro J?quei Clube e outra tamb?m apresentou defeitos no bairro Ipiranga. Em ambos os casos, n?o houve atraso na vota??o. A funcion?ria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas (TRE/MG), da zona 349, Jomara Cristina Rodrigues, diz que o t?cnico estava no local e viu que n?o tinha como consertar. O equipamento foi substitu?do por outro de reserva. No J?quei tamb?m houve substitui??o.