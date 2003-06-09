Funda??o Ricardo Moys?s J?nior

A Funda??o de Apoio aos Portadores de Neoplasias Infantis Ricardo Moys?s J?nior ? uma entidade que funciona como uma casa de apoio ao tratamento de crian?as (de 0 a 21 anos) carentes com c?ncer.

A entidade foi fundada em outubro de 1994 depois do falecimento de Ricardo Moys?s J?nior, aos 17 anos, em fun??o de um c?ncer fulminante. Sensibilizados pela morte do filho, o casal Jane e Ricardo Moys?s, com o apoio do m?dico que cuidou de Ricardo, ?ngelo Atalla, iniciou o trabalho de assist?ncia a crian?as carentes em tratamento nos hospitais da cidade.

A hist?ria da funda??o come?ou sem um endere?o fixo. "Antes de funcionar no endere?o atual, o trabalho de apoio come?ou dentro mesmo da casa dos fundadores, passou por uma sala do Hospital Jo?o Fel?cio, depois foi para uma lojinha no bairro Santos Anjos e, por ?ltimo, na Santa Casa. ? medida que a obra foi exercendo um trabalho cada vez maior surgiu a necessidade da constru??o de uma sede pr?pria", conta o volunt?rio da institui??o, Edmar Facio.

Da dor, uma li??o

A constru??o desse pr?dio foi conclu?da em 2000. O terreno foi doado pela Prefeitura de Juiz de Fora e a obra, financiada com recursos da comunidade. A conclus?o da sede foi um acontecimento importante na hist?ria dacuja exist?ncia se justifica na garantia de um tratamento digno ? crian?a carente portadora de c?ncer.

A id?ia ? que a funda??o funcione como uma casa, dando hospedagem para crian?as e acompanhantes de cidades da regi?o, oferecendo rem?dios, equipamentos, exames e cestas b?sicas para elas e para outros pacientes infantis residentes em Juiz de Fora ou internados em hospitais.

Respons?vel pela "farmacinha" da institui??o, Edmar explica que projeto da funda??o foi idealizado a partir da pr?pria viv?ncia dos fundadores que passaram por muitas dificuldades durante a doen?a do filho. "Os medicamentos s?o caros, o tratamento ? muito lento e o SUS n?o pode fornecer a infra-estrutura ideal, incluindo a?, rem?dios e equipamentos b?sicos como cat?teres, por exemplo, e a cota limitada de exame, de que um paciente com c?ncer necessita".

E quando as crian?as s?o de fora, de acordo com o volunt?rio, a situa??o ? ainda pior. "Quando o c?ncer ? diagnosticado, o SUS n?o libera a crian?a, ela tem que permanecer no hospital para fazer o tratamento. E esses pais muitas vezes v?m desprevenidos, sem uma muda de roupa, sem ter a quem recorrer". Depois do per?odo cr?tico em que ? necess?ria a interna??o, as crian?as s?o encaminhadas pelo m?dico respons?vel ? funda??o onde ficam hospedadas com um acompanhante, preferencialmente a m?e, para terminar o tratamento.

A hospedagem ? restrita a pacientes que n?o residem em Juiz de Fora e garante gratuitamente roupa de cama e banho, refei?es di?rias, transporte para o hospital para realiza??o de quimio e radioterapia, lazer para as crian?as e acompanhantes, al?m de todo o medicamento necess?rio.

Uma casa fora de casa

O c?ncer ? a terceira maior causa-morte em crian?as entre 0 a 14 anos de idade. S? no Brasil, s?o de 12 a 13 mil novos casos por ano. Apesar disso, a possibilidade de cura para as crian?as, cujo organismo reage melhor ao tratamento, chega a ser de 70%. "Todo o trabalho na funda??o tem a preocupa??o de estar oferecendo o melhor tratamento, o tratamento mais adequado, tendo como base a oncologia pedi?trica, o que aumenta a chance de vida e estende a possibilidade de sobrevida da crian?a", ressalta Edmar Facio.

Ao todo, s?o 60 leitos na Funda??o Ricardo Moys?s J?nior que tem capacidade para abrigar 30 pacientes, com os acompanhantes, distribu?das em alas masculina e feminina. Desde janeiro deste ano, 38 crian?as j? foram cadastradas. A assist?ncia ? concedida a fam?lias carentes, "mas a car?ncia quando se trata de uma doen?a em que apenas um medicamento de rotina pode custar R$ 500 ? muito relativa", diz o volunt?rio. Atualmente, s?o 124 crian?as assistidas e mais 149 em fase de controle da doen?a - o per?odo de acompanhamento da institui??o nesse est?gio da doen?a ? de at? um ano.

"Desse n?mero, cerca de 50% das crian?as s?o de Juiz de Fora. Nesse caso, elas recebem apoio atrav?s dos rem?dios e alimentos doados e dos exames que s?o pagos pela funda??o". O mesmo acontece durante o per?odo de controle, os medicamentos s?o fornecidos aos pacientes e, se eles moram em outras cidades, ficam hospedados na casa para realiza??o de algum exame.

Sandu?che, quent?o, moda: bingo!

Tudo que ? oferecido as crian?as e seus familiares ? doado pela comunidade.? uma Entidade de Fins Filantr?picos, t?tulo concedido pelo, que n?o tem conv?nio com o Sistema ?nico de Sa?de e sobrevive de doa?es e eventos promovidos, como o tradicional, realizado em parceria com a rede Mc Donalds que acontece no mundo inteiro em prol de entidades que cuidam de crian?as portadoras de c?ncer. Ainda s?o realizados bazares, quatro bingos por ano, desfiles de moda e a famosada funda??o.

Para ajudar, basta preencher o formul?rio do sistema de contribui??o via conta de telefone e envi?-lo para a sede da institui??o. O valor m?nimo estipulado pela Telemar de contribui??o ? de R$ 5. O JF Service/ACESSA.com est? disponibilizando o formul?rio para os usu?rios imprimirem. Clique sobre a imagem. Para efetuar um dep?sito banc?rio, clique aqui. A funda??o tamb?m aceita doa?es atrav?s de cobran?as por carn? e arrecada ainda roupas e alimentos.

Voc? tamb?m pode contribuir sendo um volunt?rio da institui??o. Para isso, ? necess?rio ir at? a funda??o. L? ? realizada uma entrevista com uma psic?loga que encaminha o volunt?rio ao setor mais indicado e de acordo com a disponibilidade da pessoa. Atualmente a funda??o conta com uma equipe de cerca de 168 volunt?rios, dentre eles dentistas, psic?logos, pedagogos, assistentes sociais e recreadores. M?dicos tamb?m colaboram com a entidade no caso de haver necessidade de que uma crian?a seja atendida por um especialista.

A Funda??o Ricardo Moys?s J?nior ? uma entidade que serve como refer?ncia nacional em fun??o de seu trabalho humanit?rio no tratamento realizado com crian?as portadoras de c?ncer. Tratamento que se estende ? fam?lia da crian?a carente no resgate da cidadania. Trabalho reconhecido pela sociedade n?o s? pelo assistencialismo, mas tamb?m pela forma transparente com que conduzem essas atividades. E voc? pode conhecer o trabalho desenvolvido pela entidade. A Funda??o Ricardo Moys?s J?nior est? aberta a visitas ? comunidade.

Fa?a uma visita virtual pela Funda??o

A Funda??o Ricardo Moys?s J?nior fica ? Rua Francisco Vaz de Magalh?es, 12 - Cascatinha. Mais informa?es, pelo telefone: (32) 3232-6000.