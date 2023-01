BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldo esteve no Independência para acompanhar o primeiro jogo do Cruzeiro em Belo Horizonte na temporada 2023, que aconteceu na manhã deste sábado (28). Mas a presença do Fenômeno não foi suficiente para ajudar a Raposa, que apenas empatou com o Athletic, em 1 a 1.

O jogo foi válido pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado, Cruzeiro e Athletic chegaram aos 4 pontos cada um.

A Raposa não jogava na capital mineira desde 6 de novembro, quando venceu o CSA, pela última rodada da Série B do ano passado. Foram 81 dias longe da torcida.

A manhã foi de novidades para os cruzeirenses. O time estreou a camisa da temporada 2023, além de ser o primeiro jogo com o novo patrocinador máster. A casa de apostas britânica Betfair vai exibir sua marca no uniforme cruzeirense.

A partida entre Cruzeiro e Athletic aconteceu pela manhã por causa da disputa da Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e Flamengo. O jogo pela 2ª rodada do Mineiro começou às 10h30 por pedido da Globo, que transmitiu o duelo para Minas Gerais.

O próximo compromisso do Cruzeiro é diante do America-MG. O clássico está marcado para o sábado (4/2) e será disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O mando de campo é do Coelho, que vendeu a partida para um grupo de empresários. Já o Athletic entrará em campo um dia antes, para enfrentar o Democrata, em Governador Valadares.

JOGO

O time campeão da Série B não existe mais. Por isso o Cruzeiro ainda apresenta muita dificuldade para para apresentar a intensidade que foi a principal marca do time em 2022.

O Athletic soube aproveitar bem as deficiências apresentadas pelo Cruzeiro. O time de São João del-Rei abriu o placar com Wellington Torrão e quase ampliou em seguida, mas Rafael Cabral evitou o gol de Sassá.

Apesar der ser apenas a segunda partida da temporada, os jogadores do Cruzeiro se mostraram muito nervosos em campo. Cada disputa de bola era marcada por muita reclamação com a arbitragem.

O Cruzeiro melhorou no segundo tempo e logo empatou. Mas a pressão celeste acabou após a expulsão de Davó. Com um a menos em campo a Raposa teve de mudar a maneira de jogar.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 ATHLETIC

Motivo: 2ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 28 de janeiro de 2023, às 10h30 (de Brasília)

Árbitro: Antônio Márcio Teixeira da Silva (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes (ambos MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas (MG)

Cartão vermelho: Davó (CRU)

Cartões amarelos: Wesley e Rafael Bilu (CRU); Diego Fumaça, Lucas Balardin e Douglas Silva (ATH)

Gols: Welinton Torrão, do Athletic, aos 12 minutos do primeiro tempo; Nikão, do Cruzeiro, aos 6 minutos do segundo tempo.

CRUZEIRO

Rafael Cabral, Wesley Gasolina (Ramiro), Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Ian Lucas;Wallisson (Igor Formiga), Neto Moura e Nikão (Juan Christian); Rafael Bilu (Davó), Bruno Rodrigues e Wesley (Daniel Jr.). Técnico: Paulo Pezzolano.

ATHLETIC: Denivys, Patric (Douglas Silva), Lucas Balardin, Danilo e Vinícius Silva (Nathan); Diego Fumaça, Rômulo (Antônio Falcão) e Vini Locatelli (Matheus Santos); Welinton Torrão (Alason), Douglas Santos e Sassá.. Técnico: Roger Silva.