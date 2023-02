SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Thomas Muller afirmou que Joachim Low, técnico da seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, pediu para que os jogadores alemães respeitassem o Brasil.

O meia-atacante participou da série 'Chuteira de Ouro', do FIFA +, e conversou com o ex-atacante inglês Gary Lineker sobre o histórico 7 a 1.

"Muitas pessoas disseram, não sei se você viu um ou dois ex-jogadores dizendo: 'Eu me pergunto se o técnico da Alemanha pediu para não os envergonhar'", afirmou Lineker.

"Sim, ele disse isso. Jogi [Joachim Low] disse que tínhamos que jogar com respeito. Tínhamos aquela sensação: 'Certo, está 5 a 0, está acabado', mas mantenham o respeito, pelas pessoas, pelos jogadores", respondeu Muller.

Muller reconhece que aquela goleada contra a seleção brasileira foi de extrema importância para o título alemão: "Depois disso, todos disseram: Talvez a Alemanha mereça".

Thomas Muller foi o vice-artilheiro da Copa do Mundo de 2014 com 5 gols -apenas atrás do colombiano James Rodríguez, com 6. Além disso, foi eleito pela Fifa como o segundo melhor jogador da competição.