BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Entre os 20 clubes que vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, nenhum fez tantas contratações para a temporada 2023 como o Cruzeiro. Até o momento, foram 17 reforços, número que vai chegar a 18 em breve, com o zagueiro Luciano Castan, que já está em Belo Horizonte para acertar com o clube.

O Cruzeiro ainda está em busca de algumas peças para a disputa do Campeonato Brasileiro, apesar de ter contratado quase dois times. Mas a diretoria do clube que pertence a Ronaldo já avisou os torcedores: não esperem por contratações de impacto, já que o orçamento cruzeirense não permite grandes investimentos.

"No ano passado, montamos um time com perfil de Série B. Terminado esse ciclo, tivemos que reconstruir o elenco novamente. Se pegar o volume de transferência nesse período, ele é insano. E nenhum clube quer fazer isso. Nosso objetivo, daqui para a frente, é fazer ajustas pontuais. Fazer uma, duas ou três contratações, e não mais 18", disse Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro.

QUEM CHEGOU

O técnico Pepa tem chegada prevista para quinta-feira (23), quando terá o primeiro contato com o elenco cruzeirense. Com tantas novidades em relação ao grupo que conquistou a Série B do ano passado, o novo treinador terá à disposição jogador que nem sequer jogou com Paulo Pezzolano. São os os casos dos volantes Richard e Fernando Henrique, além do goleiro Anderson. Já o lateral-esquerdo Marlon entrou em campo apenas uma vez sob o comando do antigo treinador.

Goleiro: Anderson

Laterais-direitos: Igor Formiga e William

Zagueiros: Neris, Reynaldo e Luciano Castan (ainda não oficializado pelo clube)

Lateral-esquerdo: Marlon

Volantes: Wallisson, Matheus Jussa, Richard, Fernando Henrique e Ramiro

Meias: Mateus Vital e Nikão

Atacantes: Gilberto, Wesley, Rafael Bilu e Matheus Davó

O QUE AINDA FALTA

O elenco celeste ainda não está completo para a sequência da temporada, apesar da quantidade de jogadores que o Cruzeiro contratou nos primeiros meses de 2023. Algumas carências foram sentidas pelo técnico Paulo Pezzolano, como a falta de um lateral-esquerdo e também de jogadores que atuam nas pontas. Com a chegada do português Pepa, uma nova avaliação será feita do grupo.

A capacidade de investimento do Cruzeiro é baixa. Tivemos uma melhoria em relação ao ano passado, mas em comparação com nossos concorrentes, estamos na segunda parte da tabela e lá embaixo. Todo recurso utilizado para contratações foi alocado de maneira estratégica, olhando jogadores com maior experiência na Série A, que poderiam aumentar nosso nível competitivo Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro

O Cruzeiro tem até o dia 5 de abril para buscar reforços para as posições mais carentes, vistante o começo da Série A. Depois disso, a janela de transferências para os clubes brasileiros vai se abrir somente em julho. Entre os nomes procurados pela Raposa, está o do lateral-esquerdo Júnior Caiçara, que está livre no mercado da bola. Portanto, dentro do que perfil traçado por Ronaldo e seus diretores.