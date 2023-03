RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Henrique de Oliveira Salles, de 25 anos, desapareceu depois de deixar o estádio do Maracanã no domingo (19), após o fim do clássico entre o Vasco e o Flamengo. A família busca informações sobre o paradeiro do jovem, que era torcedor cruzmaltino.

Carlos foi para o jogo com um grupo de dez amigos torcedores do Vasco divididos em dois carros parados no estacionamento da UERJ. Ele estava com a camisa do clube.

Em contato com a reportagem, a irmã Ana Clara explicou que Carlos se perdeu na saída. "Eles saíram pelo setor B e no meio do caminho se deram conta que meu irmão não estava com eles. Não sabem se ele parou para alguma coisa. Quando se deram conta, começaram a ligar. Meu irmão atendeu, perguntou onde estavam e mandou a localização. Ele não estava conseguindo encontrar e disse que voltaria de metrô."

Os amigos tentaram dizer para Carlos encontrá-los e desistir do metrô. Depois, as mensagens pararam de chegar ao celular dele. O grupo procurou no entorno do estádio, não encontraram e entenderam que o jovem havia voltado no metrô.

A reportagem tentou contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para saber se há investigação, mas não teve retorno.

AS MENSAGENS

A reportagem teve acesso às mensagens trocadas entre Carlos e um amigo. Às 20h43 ele cita a possibilidade de ir de metrô pela dificuldade de encontrar o grupo.

O último áudio de Carlos é de 20h46 dizendo que não consegue abrir a localização para seguir. Um minuto depois, as mensagens não chegaram mais.

Por volta das 8h de segunda-feira, a família começou a ligar para Carlos, que não tinha chegado e nem dado notícias. O homem que atendeu disse que comprou o aparelho de uma pessoa viciada em drogas em Madureira e pediu R$ 400 para devolver.

"Muita gente ficou ligando preocupada. Esse rapaz atende e cada hora dá um valor diferente. Não temos como saber se é verdade. Ele dá o pix, diz que não quer mostrar a cara."

O pai de Carlos já foi aos hospitais no entorno do estádio, em delegacias e no IML, mas sem sinal do filho. Ele voltou ao Maracanã nesta terça-feira (21) buscando notícias.

A família ainda não recebeu maiores informações da polícia sobre o assunto. O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira) e encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros.

NOTÍCIAS FALSAS

Depois da divulgação nas redes sociais para tentar encontrar Carlos, várias notícias falsas estão chegando até os familiares. Entre elas, pedindo resgate e dizendo que o jovem está em alguma favela do Rio.

No Boletim de Ocorrência, o pai relatou que a última vez que ele foi visto foi na estação de trem do Maracanã. Ele estava discutindo com outros torcedores. Dois deles estavam com a blusa do Vasco, e um do Flamengo. Entretanto, a família já descobriu se tratar de outra informação falsa.

A pessoa que passou a informação através de rede social para uma prima de Carlos afirmou que isso aconteceu por volta de 20h10, 20h20. Neste momento, ele ainda estava conversando com os amigos. A menina não tinha certeza se os homens estavam discutindo ou brincando.

A irmã do jovem diz que ele chegou a enviar uma foto dentro do estádio e estava tudo bem.

Os familiares estão marcando uma manifestação no Portão B do Maracanã, na Rua Eurico Rabelo, às 19h desta terça-feira.