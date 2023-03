TÂNGER, MARROCOS (UOL/FOLHAPRESS) - Ramon Menezes, técnico interino da seleção brasileira, está levando o amistoso contra Marrocos tão a sério que fez mistério e não quis confirmar a escalação para o jogo deste sábado (25), às 19h (de Brasília).

A dúvida que resta está na formação ofensiva, já que ele variou o posicionamento de Rodrygo ao longo da semana, chegando a testar formações em que Antony, Rony e Vitor Roque tiveram espaço como titulares -um de cada vez.

"Tem muito da Copa do Mundo, a convocação diz isso. Atletas remanescentes da Copa. Todos os da Copa poderiam estar aqui, essa base é mantida. Trabalhamos praticamente a maneira que eu penso em busca de equilíbrio, em cima das fases do jogo. Na fase ofensiva, faremos variações e extraindo ao máximo o potencial de todos os atletas".

Ramon também falou sobre a forma que está trabalhando para este confronto. "Eu não tenho nem palavras para descrever como me sinto. O Casemiro? um grande jogador. Fui muito bem recebido por todos, falei do potencial de todos. Como povo brasileiro, eles são referências para quem está envolvido, para quem ama o futebol. Eles representam o futebol brasileiro", disse.

"Conviver com eles é fantástico, eu apenas dou continuidade ao que vinha fazendo no sub-20, um trabalho olho no olho, de muita conversa, poucas sessões de treino, mas aproveitadas ao máximo. Esses atletas aceitaram muito bem tudo que é proposto, com objetivo de chegar muito forte no jogo amanhã."

Veja outras declarações de Ramon:

- Estilo de jogo

"Sempre falo de equilíbrio, um time equilibrado no setor defensivo, com variações com a bola. Enfrentaremos uma equipe muito qualificada, de transição forte, bola parada ofensiva forte. Não fez grande competição à toa. Penso muito no equilíbrio, mas, quando tivermos a bola, toda a liberdade para os jogadores mostrarem o futebol brasileiro, de improviso e criatividade, o que fazem de melhor nos clubes que atuam".

- Ambiente e jogo de Copa do Mundo para Ramon

"Eu falei no hotel com os jogadores sobre a atmosfera do jogo, embora eles estejam acostumados com pressão e casa cheia, grandes jogos. Isso tudo vai envolver o jogo. Eu, na minha vida, costumo dizer em oportunidade. Eu encaro como grande oportunidade e estou tentando desfrutar ao máximo, com muito trabalho e o melhor no dia a dia, passando isso aos atletas. Sabemos da responsabilidade e sinto que os atletas estão muito motivados para esse jogo. Olho no olho de cada e transmitem isso, prazer de vestir a camisa da seleção. Sabemos da dificuldade, da torcida. A torcida marroquina fez festa fantástica na Copa e aqui não será diferente, mas temos jogadores preparados para isso. Os 23 representarão muito bem o que é vestir a camisa da seleção brasielira".

- Experiência e juventude

"Respeitamos e muito o time do Marrocos, é uma seleção muito forte, que foi muito bem na Copa. A nossa convocação é equilibrada, com alguns remanescentes da Copa, jogadores importantes em seus clubes como Vini, Rodrygo, Casemiro? É um jogador importante também. Houve um equilíbrio, sim, e esses jovens que eu conheço, que fizeram parte do Sul-Americano Sub-20, outros estreantes e performam muito bem. É uma seleção muito forte e tenho certeza que faremos um grande jogo".